USV Dobersberg triumphiert über SC Admira Gföhl mit 4:1

Spielberichte

Details Donnerstag, 15. August 2024 13:31

In einem packenden Spiel der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel sicherte sich der USV Dobersberg vor knapp 250 Zuschauer einen klaren 4:1-Sieg gegen den SC Admira Gföhl. Trotz eines kämpferischen Auftritts der Gföhler, besonders in der zweiten Halbzeit, konnten die Gäste durch eine starke Mannschaftsleistung und die herausragende Form von Richard Svoboda das Spiel für sich entscheiden.

Dominanz der Dobersberger in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit einem frühen Angriff der Gäste, als der erste Abschluss von Wendler bereits in der ersten Minute erfolgte. Doch die erste große Chance ließ nicht lange auf sich warten. In der achten Minute erhielt Richard Svoboda einen langen Ball, den er gekonnt annahm und ins lange Eck zum 1:0 für den USV Dobersberg verwandelte. Die frühe Führung gab den Gästen deutlich Aufwind.

Der SC Admira Gföhl versuchte zu antworten, aber die Gäste verteidigten geschickt. In der 25. Minute vergab Marchsteiner eine Riesenchance nach einem Drop-Kick und auch die anschließenden Versuche der Gföhler blieben erfolglos. Das Spiel ging hin und her, doch die Dobersberger waren die effizientere Mannschaft. In der 43. Minute folgte eine spielentscheidende Szene: Philipp Gerstl vom SC Admira Gföhl erhielt die Rote Karte wegen Torraubs nach einem Handspiel auf der Torlinie. Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelte erneut Richard Svoboda souverän zum 2:0.

Aufbäumen der Gföhler und endgültige Entscheidung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich der SC Admira Gföhl trotz Unterzahl kämpferisch. Sie hatten mehr Ballbesitz und suchten nach dem Anschlusstreffer. In der 60. Minute jedoch nutzten die Gäste erneut ihre Chancen eiskalt aus: Nach einem abgewehrten Angriff fiel der Ball vor die Füße von Michael Schmitmaier, der zum 3:0 einschob.

Doch die Gföhler gaben nicht auf. In der 66. Minute erzielte Simon Stefanec durch einen präzise verwandelten Freistoß den 1:3-Anschlusstreffer, was den Gastgebern nochmals Hoffnung gab. Der Sportclub Gföhl kam nun zu weiteren Chancen, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. So traf Franz in der 70. Minute nur die Stange, und die Gäste konnten ihre Verteidigung immer wieder stabilisieren.

In den letzten Minuten des Spiels machte Richard Svoboda seinen Hattrick perfekt. Nach einem Ballgewinn erhielt Svoboda die Kugel und vollendete flach zum 4:1-Endstand für die Dobersberger. Die Gastgeber versuchten bis zur letzten Minute, nochmals Druck aufzubauen, aber es gelang ihnen nicht mehr, das Ergebnis zu verbessern. Schließlich endete das Spiel nach fünfminütiger Nachspielzeit mit einem klaren Sieg für den Union Sportverein Dobersberg.

Der SC Admira Gföhl muss sich nach dieser Niederlage neu formieren und seine Fehler analysieren, während die Dobersberger durch diesen Sieg sicherlich Selbstvertrauen für die kommenden Partien getankt haben.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Gföhl : Dobersberg - 1:4 (0:2)

87 Richard Svoboda 1:4

66 Simon Stefanec 1:3

60 Michael Schmitmaier 0:3

43 Richard Svoboda 0:2

8 Richard Svoboda 0:1

Details

