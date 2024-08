SC Weißenkirchen dreht das Spiel gegen USC Schweiggers

Spielberichte

Der SC Weißenkirchen hat in einer packenden Begegnung gegen den USC Schweiggers mit einem 3:1-Sieg triumphiert. Nach einem frühen Rückstand bewies die Mannschaft aus Weißenkirchen starke Nerven und konnte das Spiel durch Tore von Andreas Menhart, Michael Siebenhandl und Stefan Gruber zu ihren Gunsten entscheiden. Trotz der drückenden Hitze lieferten beide Teams, vor zirka 250 Zuschauern, eine engagierte Leistung ab.

Früher Rückstand und Ausgleich

Das Match zwischen dem SC Weißenkirchen und dem USC Schweiggers begann bei einer brütenden Hitze von 31 Grad Celsius. Schon nach acht Minuten gelang dem USC Schweiggers der Führungstreffer. Zdenek Linhart brachte die Gäste mit 1:0 in Führung, was die Zuschauer zunächst verstummen ließ.

Nach 24 Minuten wurde eine dringend benötigte Trinkpause eingelegt, um den Spielern eine kurze Erholung zu gönnen. Die Pause schien dem SC Weißenkirchen gut getan zu haben, denn nur wenige Minuten später, in der 32. Minute, erzielte Andreas Menhart den Ausgleich. Nach einer Ecke stand Menhart goldrichtig und köpfte den Ball ins Netz. Mit diesem Tor war die Partie wieder offen, und die Gastgeber waren zurück im Spiel.

Weißenkirchen dreht das Spiel

In der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber stark aus der Kabine. Schon in der 49. Minute hatte der SC Weißenkirchen eine große Chance zur Führung, doch der Torwart des USC Schweiggers hielt überragend. Die darauffolgende Ecke brachte nichts ein. Nur eine Minute später, in der 50. Minute, gelang Michael Siebenhandl nach einer Flanke der Treffer zum 2:1. Die Weißenkirchner hatten das Spiel gedreht und lagen nun in Führung.

In der 72. Minute stellte Stefan Gruber dann den Endstand her. Nach einem trocken verwandelten Elfmeter erzielte er das 3:1 für den SC Weißenkirchen. Der Treffer brachte die endgültige Entscheidung in einem intensiven Spiel.

Das Spiel endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SC Weißenkirchen. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung, doch die Weißenkirchner konnten am Ende die entscheidenden Akzente setzen und sich den Sieg sichern.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: W.kirchen : Schweiggers - 3:1 (1:1)

72 Stefan Gruber 3:1

50 Michael Siebenhandl 2:1

32 Andreas Menhart 1:1

8 Zden?k Linhart 0:1

