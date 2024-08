SCU Gars/Kamp dominiert den SV Gablitz mit einem klaren 3:0-Sieg

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 08:41

Der SCU Gars/Kamp hat sich in der ersten Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel (NÖ) eindrucksvoll gegen den SV Gablitz durchgesetzt. Mit einem klaren 3:0-Sieg auf fremdem Platz zeigten die Gäste, vor rund 100 Zuschauern, von Beginn an ihre Überlegenheit. Marcel Hinger und Richard Mayr waren die Matchwinner, die durch ihre Tore den Sieg sicherstellten.

Frühe Führung durch Hinger

Der SV Gablitz trat selbstbewusst in die Partie, doch schon früh zeigten die Gäste ihre Offensivqualitäten. Bereits in der 16. Minute ging der SCU Gars/Kamp in Führung. Marcel Hinger war es, der den ersten Treffer des Spiels erzielte und damit die Weichen für den Erfolg stellte. Dieser frühe Treffer setzte die Gablitzer unter Druck, die daraufhin versuchten, das Spiel zu kontrollieren und den Ausgleich zu erzielen.

Doch die Bemühungen der Gastgeber blieben erfolglos. Die Abwehr des SCU Gars/Kamp stand sicher und ließ nur wenige Chancen zu. Immer wieder scheiterten die Gablitzer an der gut organisierten Defensive der Gäste, die ihrerseits immer wieder gefährliche Konter fuhren.

Mayr erhöht vor der Pause

In der 33. Minute war es dann erneut der SCU Gars/Kamp, der jubeln durfte. Richard Mayr nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Gablitzer und erhöhte auf 2:0. Dieser Treffer kurz vor der Halbzeit war ein herber Rückschlag für den SV Gablitz, der nun mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause gehen musste. Die Gastgeber versuchten in der verbleibenden Zeit der ersten Halbzeit noch einmal alles, um den Anschluss zu erzielen, doch die Abwehr des Sportclub Union Gars/Kamp stand weiterhin sicher.

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nicht. Der SV Gablitz bemühte sich, zurück ins Spiel zu finden, aber die Gäste aus Gars/Kamp ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie verteidigten konzentriert und lauerten auf Konterchancen.

Entscheidung durch Hinger

In der 50. Minute machte Marcel Hinger dann alles klar. Mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 3:0 sorgte er endgültig für die Entscheidung. Die Gablitzer waren nun endgültig geschlagen und schafften es nicht mehr, das Spiel noch einmal spannend zu machen. Der SCU Gars/Kamp kontrollierte das Geschehen und ließ keine Zweifel an ihrem Sieg aufkommen.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 3:0-Erfolg für den SCU Gars/Kamp. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung und bewiesen, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der SV Gablitz hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und die Fehler aufarbeiten, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Gablitz : Gars - 0:3 (0:2)

50 Marcel Hinger 0:3

33 Richard Mayr 0:2

16 Marcel Hinger 0:1

