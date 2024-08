SG Kremser SC/Rehberg II und USV Langenlois trennen sich unentschieden

Spielberichte

In einem spannenden Auftaktspiel der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel trafen der SG Kremser SC/Rehberg II und der USV Langenlois aufeinander. Die Begegnung endete, vor zirka 300 Zuschauern, mit einem 1:1-Unentschieden, bei dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten, das Spiel zu entscheiden. Ein frühes Tor für die Heimmannschaft und ein später Ausgleichstreffer prägten das Spiel, das durch zwei rote Karten für die Gastgeber zusätzlich an Dramatik gewann.

Frühe Führung für SG Kremser SC/Rehberg II

Kaum war das Spiel zwischen der SG Kremser SC/Rehberg II und dem USV Langenlois angepfiffen, entwickelte sich eine dynamische Partie. Bereits in der 14. Minute gelang es Julian Kolm, die Heimmannschaft in Führung zu bringen. Mit einem präzisen Abschluss ließ er dem gegnerischen Torhüter keine Chance und sorgte für das 1:0. Dieses frühe Tor gab den Gastgebern zunächst die nötige Sicherheit und sie dominierten das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit.

Die Langenloiser versuchten daraufhin, das Spiel zu beruhigen und setzten auf eine kompakte Defensive, um nicht weiter in Rückstand zu geraten. Die SG Kremser SC/Rehberg II nutzte die sich bietenden Räume, konnte aber keine weiteren zwingenden Chancen kreieren. Die erste Halbzeit endete somit mit einer knappen, aber verdienten Führung für die Gastgeber.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild: Der USV Langenlois kam engagierter aus der Kabine und erhöhte den Druck auf die Defensive der SG Kremser SC/Rehberg II. Die Bemühungen der Gäste wurden in der 69. Minute belohnt, als Michael Wildpert einen schönen Spielzug erfolgreich abschloss und den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Die Freude war groß, denn der Treffer war der verdiente Lohn für die engagierte zweite Halbzeit der Langenloiser.

Die Partie blieb weiterhin spannend, doch in der 80. Minute wurde es dramatisch: Fezulla Sali vom SG Kremser SC/Rehberg II sah die rote Karte, was die Gastgeber in Unterzahl brachte. Diese numerische Unterlegenheit setzte der Heimmannschaft weiter zu, und der USV Langenlois versuchte, die Überzahl zu nutzen, um das Spiel endgültig zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch trotz einiger gefährlicher Angriffe und Torschüsse gelang es den Gästen nicht, den Ball erneut im Netz unterzubringen.

Die letzten Minuten der Partie waren von intensiven Zweikämpfen und einem hohen Maß an Spannung geprägt. In der 88. Minute sah auch Kosta Drazic den roten Karton, somit waren die Heimischen zwei Mann weniger. Der SG Kremser SC/Rehberg II verteidigte mit allen Mitteln, um das Unentschieden über die Zeit zu retten, während der USV Langenlois auf den Siegtreffer drängte. Am Ende blieb es jedoch beim 1:1, und beide Teams mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben.

Mit diesem Unentschieden starten sowohl der SG Kremser SC/Rehberg II als auch der USV Langenlois in die neue Saison der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Das Spiel bot den Zuschauern eine spannende und emotionsgeladene Partie, die Lust auf mehr macht. Besonders die Leistungssteigerung der Gäste in der zweiten Halbzeit und der Kampfgeist der Gastgeber in Unterzahl zeigten, dass beide Mannschaften in der Lage sind, in dieser Saison für Überraschungen zu sorgen.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Kremser SC/Rehberg II : Langenlois - 1:1 (1:0)

69 Michael Wildpert 1:1

14 Julian Kolm 1:0

