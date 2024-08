Dominanter Auftritt: USV St. Bernhard/F. zwingt USV Raxendorf mit einem 3:1 Sieg in die Knie

Spielberichte

Details Mittwoch, 21. August 2024 13:52

Ein spannendes Duell in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für den USV St. Bernhard/F. gegen den USV Raxendorf. Das Spiel begann ausgeglichen, entwickelte sich aber zu einer klaren Dominanz der Gastgeber in der zweiten Halbzeit. Eric Willer war der Mann des Spiels mit einem Doppelpack, der den Union Sportverein St. Bernhard/F. letztendlich zum verdienten Sieg führte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Der USV St. Bernhard/F. startete stark in die Partie und hatte bereits in der 20. Minute eine große Chance zur Führung, die jedoch ungenutzt blieb. Kurz darauf, in der 23. Minute, konterten die Raxendorfer und hatten ihrerseits eine Riesenchance, die ebenfalls vereitelt wurde. Der harte Kampf auf beiden Seiten prägte die Anfangsphase, wobei Raxendorf defensiv stark dagegenhielt.

In der 32. Minute gingen die Gäste überraschend in Führung. Lukas Hapal verwandelte einen herrlichen Freistoß aus 20 Metern und brachte den USV Raxendorf mit 1:0 in Front. Trotz einiger ausgelassener Chancen kämpfte sich der Union Sportverein St. Bernhard/F. zurück ins Spiel. Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, gelang Patrik Ruzicka der Ausgleichstreffer. Mit einem beeindruckenden Schuss brachte er sein Team zurück ins Spiel und stellte den Halbzeitstand von 1:1 her.

Überlegenheit in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause erhöhte der USV St. Bernhard/F. deutlich den Druck und dominierte das Spielgeschehen. Bereits in der 59. Minute wurde deutlich, dass die Gastgeber die bessere Mannschaft waren. Der Union Sportverein St. Bernhard/F. spielte eine Chance nach der anderen heraus und setzte Raxendorf massiv unter Druck.

Die Dominanz zahlte sich in der 63. Minute aus, als Eric Willer per Elfmeter den verdienten Führungstreffer erzielte. Sein präziser Schuss ließ dem Torhüter keine Chance und brachte den USV St. Bernhard/F. mit 2:1 in Führung. Nur drei Minuten später, in der 66. Minute, war es erneut Eric Willer, der mit einem weiteren Treffer den Vorsprung auf 3:1 ausbaute. Mit diesem Doppelschlag brachte er die Gastgeber endgültig auf die Siegerstraße.

In den letzten Minuten des Spiels waren die Raxendorfer sichtlich erschöpft und konnten nur noch verteidigen. Der Union Sportverein St. Bernhard/F. hatte weiterhin Chancen, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten, doch es blieb beim 3:1. Raxendorf war am Ende ihrer Kräfte und konnte nichts mehr entgegensetzen.

Es blieb beim Endstand von 3:1. Der USV St. Bernhard/F. sicherte sich damit einen verdienten Sieg gegen den Aufsteiger aus Raxendorf, der besonders in der 1. Hälfte gut dagegen hielt. Ein perfekter Einstieg in die Saison für den USV St. Bernhard.

Stimmen zum Spiel

Statement von Manuel Fettinger, Trainer von USV St. Bernhard: "Es war das erwartete schwere Spiel gegen einen Aufsteiger. Raxendorf stand kompakt in der Defensive und hat alles gegeben, um etwas Zählbares mitzunehmen. Aus meiner Sicht haben wir letztendlich die Partie verdient gewonnen, weil wir mehr für das Spiel getan haben und uns mehr Großchancen herausgespielt haben."

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: St. Bernhard : Raxendorf - 3:1 (1:1)

66 Eric Willer 3:1

63 Eric Willer 2:1

46 Patrik Ruzicka 1:1

32 Lukas Hapal 0:1

Details

