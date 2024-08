Überzeugender Heimsieg: USV Langenlois bezwingt USV Groß Gerungs mit 3:0

Spielberichte

Details Freitag, 23. August 2024 22:27

In der zweiten Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel (NÖ) empfing der USV Langenlois den USV Groß Gerungs zu einem spannenden Duell. Bereits in den ersten Minuten legten die Gastgeber den Grundstein für ihren klaren 3:0-Sieg und zeigten während des gesamten Spiels eine starke Leistung. Mit einem Halbzeitstand von 2:0 waren die Weichen früh auf Sieg gestellt, doch der USV Langenlois legte auch in der zweiten Hälfte noch nach.

Blitzstart des USV Langenlois

Das Spiel begann mit einem echten Paukenschlag. Kaum hatten die Zuschauer ihre Plätze eingenommen, zeigte der USV Langenlois, dass er die drei Punkte unbedingt im eigenen Stadion behalten wollte. Bereits in der dritten Minute durften die Fans der Langenloiser jubeln. Michael Wildpert brachte den Ball ins Netz und sorgte für die frühe Führung seiner Mannschaft. Der Union Sportverein Groß Gerungs fand zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht ins Spiel und musste sich erstmal sammeln.

In den folgenden Minuten versuchten die Gäste, ins Spiel zurückzufinden, doch die Langenloiser verteidigten geschickt und ließen kaum gefährliche Aktionen zu. Stattdessen blieben die Gastgeber weiter am Drücker und erhöhten den Druck auf die Abwehr des USV Groß Gerungs. Diese Bemühungen wurden in der 25. Minute belohnt. David Gräf erzielte das 2:0 für den USV Langenlois und baute die Führung komfortabel aus. Mit diesem beruhigenden Vorsprung im Rücken konnten die Langenloiser das Spiel etwas ruhiger angehen lassen und konzentrierten sich auf eine stabile Defensivarbeit.

Kontrollierte zweite Halbzeit und späte Entscheidung

Nach der Halbzeitpause kamen beide Teams unverändert aus der Kabine, und es schien, als ob der USV Groß Gerungs nun mehr Risiko eingehen wollte, um den Rückstand noch aufzuholen. Allerdings blieben die klaren Torchancen weiterhin Mangelware. Der Union Sportverein Langenlois zeigte sich sehr gut organisiert und ließ keine gefährlichen Aktionen der Gäste zu.

Das Spielgeschehen verlagerte sich größtenteils ins Mittelfeld, wo es viele Zweikämpfe und Unterbrechungen gab. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, doch die Abwehr des USV Langenlois stand sicher und entschärfte jegliche Angriffsversuche des Gegners. Die Zuschauer sahen ein intensives Spiel, das jedoch in dieser Phase nur wenige Höhepunkte bot.

Als die reguläre Spielzeit fast abgelaufen war, setzte der USV Langenlois noch einmal einen offensiven Akzent. In der 90. Minute gelang Michael Stumpfer ein sehenswerter Treffer, der das 3:0 und damit die endgültige Entscheidung brachte. Die Mannschaft aus Langenlois feierte diesen Treffer ausgelassen und konnte sich sicher sein, dass die drei Punkte in dieser Partie im eigenen Stadion bleiben würden.

Mit dem Abpfiff war der souveräne 3:0-Erfolg des USV Langenlois besiegelt. Der Union Sportverein Groß Gerungs hatte dem druckvollen Spiel der Gastgeber wenig entgegenzusetzen und musste die Heimreise ohne Punkte antreten. Die Langenloiser hingegen konnten sich über einen gelungenen Auftritt und einen verdienten Sieg freuen, der ihnen wichtige Zähler in der Tabelle einbringt.

Stimmen zum Spiel

Der Trainer des USV Langenlois, Michael Pernerstorfer, schien sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft zu sein und äußert sich dementsprechend positiv zur Partie gegen USV Groß Gerungs:

"Wir waren heute sehr effizient vor dem gegnerischen Tor und nehmen deswegen verdient die 3 Punkte mit."

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Langenlois : USV Groß Gerungs - 3:0 (2:0)

90 Michael Stumpfer 3:0

25 David Gräf 2:0

3 Michael Wildpert 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.