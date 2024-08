USV St. Bernhard/F. dominiert gegen USC Schweiggers und siegt mit 4:0

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 11:39

Der USV St. Bernhard/F. konnte in der zweiten Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel einen klaren 4:0-Auswärtssieg gegen den USC Schweiggers einfahren. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:0 und zeigten sich über die gesamte Spielzeit hinweg als die überlegene Mannschaft. Eric Willer glänzte dabei mit zwei Treffern.

Traumstart für die Gäste

Von Beginn an zeigte der USV St. Bernhard/F. seine Ambitionen und setzte den USC Schweiggers unter Druck. Schon in der dritten Minute hatte Schweiggers eine erste Möglichkeit, als ein Schuss aus 25 Metern knapp über das Tor ging. Doch die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken. In der siebten Minute hatte Eric Willer eine erste Top-Chance, verfehlte das Tor jedoch knapp.

In der achten Minute bot sich den Gastgebern eine Gelegenheit, als eine Unstimmigkeit in der Abwehr von St. Bernhard/F. zu einem Schuss führte, der jedoch ebenfalls das Ziel verfehlte. Kurz darauf war es dann soweit: In der 19. Minute erzielte Eric Willer das 1:0 für den USV St. Bernhard/F., als er nach einer Traumkombination von Vacek und Pöppl per Kopfball traf.

Klarer Vorsprung zur Halbzeit

Der USC Schweiggers fand keine Mittel gegen die offensivstarken Gäste, die weiterhin das Spiel dominierten. In der 41. Minute erhöhte Tim Schleinzer auf 2:0, nachdem er eine Ferserl-Vorlage von Willer verwertete. Nur drei Minuten später konnte Eric Willer erneut zuschlagen und markierte mit einem Schuss aus 25 Metern das 3:0. Dabei nutzte er die Tatsache, dass der Torwart von Schweiggers zu weit vor dem Tor stand.

Mit diesem klaren Vorsprung ging der USV St. Bernhard/F. in die Halbzeitpause. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Die Gäste waren weiterhin die klar bessere Mannschaft, wie auch ein Kommentar in der 45. Minute verdeutlichte: „St Bernhard klar die bessere 11 und führt verdient“.

Endgültige Entscheidung und souveräner Sieg

Auch in der zweiten Hälfte ließ der USV St. Bernhard/F. keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. Bereits in der 48. Minute vergab Willer eine Großchance, die das 4:0 hätte sein müssen. Schweiggers schaffte es kaum, sich aus der Umklammerung zu befreien und eigene Akzente zu setzen. Das Spiel plätscherte phasenweise dahin, nahm aber in der Schlussviertelstunde wieder an Fahrt auf.

In der 77. Minute startete St. Bernhard/F. einen schnellen Konter über Ruschitzka, der den Ball auf Ableidinger spielte. Dessen Schuss verfehlte das lange Eck jedoch nur um Zentimeter. Die Gäste ließen weitere Chancen aus, ehe in der 84. Minute Christoph Pelikan den Schlusspunkt setzte. Mit seinem Treffer zum 4:0 stellte er den klaren Sieg für den USV St. Bernhard/F. sicher.

Die letzten Minuten brachten keine weiteren Tore mehr, auch wenn Vacek in der 89. Minute noch eine hundertprozentige Chance hatte, die er jedoch ungenutzt ließ. Das Fazit des Spiels war eindeutig: St. Bernhard/F. war in allen Belangen überlegen und hätte durchaus noch höher gewinnen können.

Mit diesem souveränen 4:0-Erfolg setzt sich der USV St. Bernhard/F. an die Spitze der Tabelle und bestätigt seine Ambitionen in der laufenden Saison. Der USC Schweiggers hingegen muss sich nach dieser klaren Niederlage neu sortieren und seine Fehler analysieren, um in den kommenden Spielen wieder punkten zu können.

Statement zum Spiel

Der Trainer von USV ST. Bernhard/F, Manuel Fettinger, schien sehr zufrieden mit der Leistung seiner Truppe zu sein:

"Wir haben von Beginn an viel investiert und gezeigt, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen möchten. Wir haben konzentriert verteidigt, fast keine Torchancen zugelassen und vorne die nötigen Tore gemacht. Meiner Meinung nach geht dieser Sieg, auch in dieser Höhe, in Ordnung."

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Schweiggers : St. Bernhard - 0:4 (0:3)

84 Christoph Pelikan 0:4

44 Eric Willer 0:3

41 Tim Schleinzer 0:2

19 Eric Willer 0:1

