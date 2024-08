USV Langenlois siegt knapp in spannendem Derby in Gföhl

Spielberichte

Der USV Langenlois sicherte sich in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel in einem packenden und hart umkämpften Derby einen knappen 2:1-Sieg beim SC Admira Gföhl. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang, der mit einem 1:1 endete, entschieden die Gäste aus Langenlois die Partie in der zweiten Hälfte für sich. Die Gföhler konnten trotz zahlreicher Chancen ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzen und mussten sich am Ende geschlagen geben.

Intensiver erster Durchgang

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und der SC Admira Gföhl drängte früh auf die Führung. Bereits in der 5. Minute versuchte David Gräf für die Langenloiser einen ersten Annäherungsversuch, der jedoch erfolglos blieb. In der 13. Minute folgte ein schwacher Freistoß von Nico Weingartner, der ebenfalls keine Gefahr für das Tor der Langenloiser darstellte.

In der 18. Minute zeigte sich Langenlois dann jedoch effektiver. Gföhls Florian Hahn verlor den Ball am rechten Flügel, was einen schnellen Konter der Gäste einleitete. Fabian Riegler spielte den Ball weiter zu Michael Wildpert, der sofort Dominik Zotter anspielte. Zotter nutzte die Gelegenheit und ließ dem Torhüter Moritz Pauser mit einem präzisen Schuss ins untere linke Eck keine Chance.

Nur wenige Minuten später bekam Gföhl die Chance zum Ausgleich. Nach einem Foul von Peter Chribik an Florian Hahn entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Simon Stefanec trat an und verwandelte sicher ins untere linke Eck, wobei Langenlois-Torhüter Patrick Feiertag die richtige Ecke ahnte, aber nicht mehr an den Ball kam. Damit stand es 1:1 und das Spiel war wieder offen.

Riegler schießt Gäste zu Derbysieg

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel hart umkämpft. Gföhlkonnte mit einem guten Dribbling von Simon Stefanec auf sich aufmerksam machen, doch Patrick Feiertag blieb cool und parierte den Abschluss. Der SC Admira Gföhl drängte weiter auf den Führungstreffer, doch in der 62. Minute schlugen die Langenloiser erneut zu. Fabian Riegler traf nach einem kurz abgespielten Freistoß zum 2:1 für die Gäste.

Die Gföhler ließen sich davon nicht entmutigen und suchten weiterhin den Weg nach vorne. In der 66. Minute zeigte Patrick Feiertag erneut seine Klasse, als er einen Schuss von Markus Simlinger mit der rechten Hand parierte. Die Gföhler erhöhten den Druck weiter, doch in der 75. Minute mussten die Langenloiser einen Rückschlag hinnehmen. Stefan Miksch erhielt nach einem Foul an Florian Hahn die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen.

Die letzten Minuten des Spiels waren von intensiven Angriffen des SC Admira Gföhl geprägt, doch die Langenloiser Verteidigung hielt stand. In der 90. Minute vergab Michael Holzer nach einem guten Pass von Michael Stumpfer die Chance auf die endgültige Entscheidung. Am Ende reichte es jedoch für den USV Langenlois, der das Derby mit 2:1 für sich entschied. Mit diesem Sieg bleiben die Langenloiser weiterhin ungeschlagen und nehmen alle drei Punkte mit in die Weinstadt.

