SC Weißenkirchen feiert überzeugenden Derbysieg

Im spannenden Derby zwischen dem SC Weißenkirchen und dem SCU Kottes konnten die Weißenkirchner einen überzeugenden 2:0-Sieg einfahren. Das Spiel in der dritten Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel bot zahlreiche aufregende Szenen und unterstrich die Dominanz des SC Weißenkirchen, der das Spiel von Beginn an beherrschte. Bereits in der ersten Hälfte fielen beide Tore, die den Weg zum Sieg ebneten.

Hausherren mit früheer 2:0-Führung

Von der ersten Minute an machte Weißenkirchen Druck und setzte die Gäste aus Kottes unter Druck. Schon in der 5. Minute konnte Michael Siebenhandl das 1:0 für die Weißenkirchner erzielen. Nach einer präzisen Hereingabe von Sebastian Fasching setzte sich Siebenhandl im Luftduell durch und köpfte eiskalt zur frühen Führung ein.

In der 16. Minute zeigte sich erneut die Offensivstärke der Weißenkirchner. Ein Schuss von Binar aus rund 16 Metern zwang den Torhüter der Gäste zu einer Parade, der folgende Eckball brachte jedoch nichts ein. Die Heim-Mannschaft blieb weiter am Drücker und erzielte in der 18. Minute das 2:0. Erneut war Sebastian Fasching beteiligt, der nach einer Hereingabe von Machherndl die Gästeabwehr unter Druck setzte. Der Ball landete bei Fasching, der per Powershot den Ball ins Netz beförderte. Der SCU-Torhüter war zwar noch dran, konnte den Ball jedoch nicht klären.

Nach der Trinkpause in der 25. Minute setzte sich die Dominanz des SC Weißenkirchen fort. Die Gäste hatten große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnten die Angriffe der Heim-Mannschaft nur mit Mühe abwehren. In der 34. Minute hatte der Sportclub Weißenkirchen erneut eine gute Gelegenheit durch einen Eckball, aber Menhart verfehlte knapp das Tor. Die erste Halbzeit endete mit einer klaren Führung von 2:0 für die Weißenkirchner.

Souveräne Weißenkirchener in Halbzeit zwei

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit dominanten Aktionen der Heimmannschaft. Bereits in der 50. Minute köpfte Glaser den Ball nach einer Flanke ins Tor, jedoch wurde der Treffer wegen Abseits nicht anerkannt. In den folgenden Minuten plätscherte das Spiel etwas dahin, doch Weißenkirchen blieb weiterhin die spielbestimmende Mannschaft.

In der 59. Minute sorgte ein Foul an Fasching für Aufregung, als der Schiedsrichter das Spiel weiterlaufen ließ. Glaser konnte den anschließenden Angriff nicht erfolgreich abschließen. Nur wenige Minuten später, in der 61. Minute, kombinierten sich die Weißenkirchner wunderbar durch, aber Doubravsky scheiterte am Torhüter von Kottes. In der 65. Minute gab es eine weitere strittige Szene, als Philipp Skopek niedergestreckt wurde, doch der Schiedsrichter zeigte keine Karte.

In der 69. Minute hatte Glaser eine weitere Großchance, nach einem Fehlpass von Sekora lief der SC Weißenkirchen einen Konter in Überzahl, jedoch verdribbelte sich Glaser und der Verteidiger klärte zur Ecke. In der 78. Minute hatten die Gäste ihre erste echte Chance, als Rester sich durchsetzte und einen Flachpass durch den gesamten Strafraum spielte, jedoch traf ein Angreifer nur das Außennetz.

Das Spiel endete schließlich nach 93 Minuten mit einem souveränen 2:0-Sieg für den SC Weißenkirchen. Die Weißenkirchner zeigten eine starke Leistung und ließen den Gästen aus Kottes kaum eine Chance. Der SC Weißenkirchen konnte somit seinen dritten Sieg in Folge feiern und bleibt weiterhin ungeschlagen in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel.

