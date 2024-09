Dramatischer Last-Minute-Sieg für USV St. Bernhard/F. gegen SCU Kottes

Spielberichte

Der Union Sportverein St. Bernhard/F. setzte sich in einem spannenden Match gegen den Sportclub Union Renz Kottes mit 3:2 durch. Trotz eines frühen Rückstands bewiesen die Gäste ihre Nervenstärke und drehten die Partie in letzter Sekunde zu ihren Gunsten. Besonders die Schlussminuten hatten es in sich und boten den Zuschauern eine packende Show.

Der SCU Kottes mit frühem Führungstreffer

In den ersten Minuten des Spiels zeigten beide Teams, dass sie entschlossen waren, den Sieg zu erringen. Bereits in der 5. Minute verzeichnete der SCU Kottes seinen ersten Torschuss, der jedoch weit über das Tor ging. Im Gegenzug setzte St. Bernhard in den folgenden Minuten mehrere Akzente. Besonders Eric Willer machte auf sich aufmerksam, als er in der 12. Minute mit einem Kopfball die Stange traf. In der 19. und 22. Minute scheiterte er erneut knapp.

Der Durchbruch gelang schließlich dem SCU Kottes in der 40. Minute. David Rester erzielte das 1:0 für die Heim-Mannschaft und sorgte für Euphorie auf den Rängen. Trotz intensiver Bemühungen und zahlreicher Chancen blieb der Ausgleich für St. Bernhard in der ersten Halbzeit aus, sodass es mit einem 1:0 in die Pause ging.

St. Bernhard dreht das Spiel in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann dynamisch, und die Gäste aus St. Bernhard fanden schnell zurück ins Spiel. Schon in der 47. Minute traf Leoš Vozihnoj zum 1:1 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Das Tor gab den Gästen merklich Aufwind, und in der 55. Minute war es erneut Eric Willer, der seine Kopfballstärke unter Beweis stellte und das 2:1 für St. Bernhard erzielte.

Der SCU Kottes war nun gefordert und zeigte sich kämpferisch. In der 63. Minute war es der Torhüter von St. Bernhard, der mit einer Glanzparade die Führung seines Teams sicherte. In der 70. und 77. Minute hatte St. Bernhard weitere Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in der 87. Minute, als Peter Sekora für den SCU Kottes zum 2:2 ausglich. Das Stadion tobte und die Partie schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen.

Doch die Dramatik war noch nicht vorbei. In der Nachspielzeit, die aufgrund der hitzigen Stimmung auf fünf Minuten verlängert wurde, gelang Leoš Vozihnoj mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 90. Minute das entscheidende Tor zum 3:2 für St. Bernhard. Der Jubel der Gäste kannte keine Grenzen, während die Heim-Mannschaft am Boden zerstört war.

Mit dem Schlusspfiff in der 96. Minute stand fest, dass der USV St. Bernhard/F. das Spiel für sich entschieden hatte. Es war ein denkwürdiges Match, das den Fans beider Teams noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Statement zum Spiel

Manuel Fettinger, Trainer des USV St. Bernhard/F.,:

"Es war ein super Spiel. Beide Mannschaft haben alles gegeben und ein packendes Spiel abgeliefert. In der ersten Halbzeit waren wir besser in der Partie, in der zweiten hatte jedoch Kottes klare Vorteile. Unterm Strich sind wir heute als glückliche Sieger vom Platz gegangen.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SCU Kottes : St. Bernhard - 2:3 (1:0)

91 Leoš Vozihnoj 2:3

87 Peter Sekora 2:2

55 Eric Willer 1:2

47 Leoš Vozihnoj 1:1

40 David Rester 1:0

