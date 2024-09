USV Raabs/Thaya dominiert den USC Schweiggers mit einem eindrucksvollen 5:0-Sieg

Spielberichte

Der USC Schweiggers musste in der vierten Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel eine herbe Niederlage gegen den USV Raabs/Thaya hinnehmen. Schon zur Halbzeit stand es 0:4 zugunsten der Gäste, die letztlich das Spiel mit einem klaren 5:0 für sich entschieden. Besonders Rostislav Samanek und Daniel Dundler glänzten als Doppeltorschützen für die Raabser.

USV Raabs/Thaya schlägt früh zu

Die Partie begann mit einem schnellen und entschlossenen Start der Gäste. Schon in der 20. Minute fand der USV Raabs/Thaya zum ersten Mal das Tor. Rostislav Samanek nutzte eine Gelegenheit und markierte das 0:1 für seine Mannschaft. Dieses frühe Tor setzte den USC Schweiggers unter Druck, der sich sichtlich schwer tat, ins Spiel zu finden.

Nur fünf Minuten später konnte Samanek erneut zuschlagen und erzielte das 0:2. Der Union Sportverein Raabs/Thaya hatte die Partie nun fest in der Hand und ließ dem Union Sportclub Schweiggers wenig Raum zur Entfaltung. Der USC Schweiggers zeigte kaum Gegenwehr und konnte in dieser Phase des Spiels keine nennenswerten Chancen herausspielen.

In der 39. Minute war es dann Daniel Dundler, der den Vorsprung auf 0:3 ausbaute. Dundler verwertete eine präzise Hereingabe und ließ dem Torhüter des USC Schweiggers keine Chance. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte Tomas Fronek noch einen drauf und erhöhte in der 42. Minute auf 0:4. Mit diesem deutlichen Vorsprung ging es in die Pause, und die Gäste konnten bereits zu diesem Zeitpunkt mit einem sicheren Gefühl in die Kabine gehen.

Daniel Dundler setzt den Schlusspunkt

Nach der Pause zeigte sich der USC Schweiggers bemüht, eine Reaktion zu zeigen, doch die Abwehr des USV Raabs/Thaya stand sicher und ließ kaum etwas zu. Die Raabser kontrollierten weiterhin das Spielgeschehen und spielten ihre Angriffe ruhig und überlegt aus. Der Union Sportclub Schweiggers schien keine Mittel zu finden, um die kompakte Defensive der Gäste zu durchbrechen.

In der 70. Minute war es dann erneut Daniel Dundler, der mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend das 0:5 markierte. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter des USC Schweiggers keine Chance und besiegelte das Schicksal der Heim-Mannschaft endgültig. Mit diesem Tor war die letzte Hoffnung auf eine mögliche Aufholjagd endgültig zunichtegemacht.

Die verbleibenden Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Höhepunkte. Der USV Raabs/Thaya spielte das Spiel souverän zu Ende und ließ dem USC Schweiggers keine Möglichkeit, noch einmal gefährlich zu werden. So endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem klaren und verdienten 0:5-Sieg für die Gäste.

Der USC Schweiggers wird nach dieser deutlichen Niederlage einiges aufzuarbeiten haben, während der USV Raabs/Thaya mit diesem Erfolg sicherlich zufrieden sein kann. Besonders die starke Offensivleistung der Doppeltorschützen Rostislav Samanek und Daniel Dundler sowie die solide Defensivarbeit waren entscheidend für diesen überzeugenden Sieg.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Schweiggers : Raabs - 0:5 (0:4)

70 Daniel Dundler 0:5

42 Tomas Fronek 0:4

39 Daniel Dundler 0:3

25 Rostislav Samanek 0:2

20 Rostislav Samanek 0:1

