Hattrick-Hero Hinger bringt SCU Gars/Kamp den Sieg

Details Samstag, 21. September 2024 13:17

In einem aufregenden Spiel der 6. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel besiegte der SCU Gars/Kamp den USC Schweiggers mit 3:1. Trotz eines frühen Rückstands zeigten die Gastgeber beeindruckende Moral und drehten das Spiel dank einer herausragenden Leistung von Marcel Hinger, der alle drei Treffer für seine Mannschaft erzielte.

Ein intensiver Beginn

Gleich von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel. Der SCU Gars/Kamp startete offensiv und hatte bereits in der 13. Minute die erste nennenswerte Aktion, als ein Schuss weit über das Tor ging. Wenig später, in der 14. Minute, sorgte Lechner mit einem Lattenschuss für Aufsehen. Der Druck der Heimmannschaft setzte sich fort, und in der 17. Minute traf Mayr nur den Pfosten. Eine weitere Chance für den SCU Gars/Kamp ergab sich in der 21. Minute, als Mayr erneut gefährlich vor dem Tor auftauchte.

Doch auch der USC Schweiggers spielte mutig nach vorne. In der 19. Minute hatte Linhart eine Riesenchance, die jedoch ungenutzt blieb. Die Gäste zeigten sich effizienter und gingen in der 40. Minute durch Lukas Vychodil in Führung. Der Treffer zum 0:1 stellte den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf, denn bis dahin war der SCU Gars/Kamp die dominierende Mannschaft.

Wende durch Hinger

Nach der Halbzeitpause kam der SCU Gars/Kamp entschlossen aus der Kabine. Bereits in der 47. Minute hatte Mayr die Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen, doch sein Schuss ging über das leere Tor. Diese vergebene Chance schien die Gastgeber jedoch nicht zu entmutigen. In der 54. Minute war es schließlich soweit: Marcel Hinger traf zum 1:1-Ausgleich und brachte den Sportclub Union Gars/Kamp zurück ins Spiel.

Das Spiel blieb spannend und der SCU Gars/Kamp drängte auf die Führung. In der 76. Minute war es erneut Marcel Hinger, der den Ball im Netz unterbrachte und seine Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Die Fans der Heimmannschaft jubelten, während der USC Schweiggers versuchte, wieder ins Spiel zurückzufinden.

Die Gäste kämpften weiter, doch der SCU Gars/Kamp ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. In der 90. Minute machte Marcel Hinger seinen Hattrick perfekt und sorgte mit seinem dritten Treffer zum 3:1 für die endgültige Entscheidung. Kurz darauf endete das Spiel, und der SCU Gars/Kamp konnte einen wichtigen Sieg feiern.

Dieser Erfolg war ein Beweis für die starke Moral und den unermüdlichen Einsatz des SCU Gars/Kamp. Besonders Marcel Hinger ragte mit seinen drei Toren heraus und war der entscheidende Mann des Abends. Der USC Schweiggers konnte trotz einer frühen Führung nicht an den starken Auftritt der Gastgeber anknüpfen und musste sich letztlich geschlagen geben.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Gars : Schweiggers - 3:1 (0:1)

90 Marcel Hinger 3:1

76 Marcel Hinger 2:1

54 Marcel Hinger 1:1

40 Lukas Vychodil 0:1

