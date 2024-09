SG Kremser SC/Rehberg II und SC Weißenkirchen teilen Punkte

Spielberichte

Ein packendes Duell zwischen der SG Kremser SC/Rehberg II und dem SC Weißenkirchen endete mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten in der 6. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel eine kämpferische Leistung und lieferten sich ein Spiel mit zahlreichen Höhepunkten. Trotz Chancen auf beiden Seiten konnte sich kein Team entscheidend durchsetzen, sodass es am Ende zu einer Punkteteilung kam.

Drazic bringt Hausherren in Front - Doubravsky gleicht aus

Die Partie begann mit einem intensiven Start, als der Ball im Rechpergstadion zu rollen begann. Schon früh zeichnete sich ab, dass beide Mannschaften entschlossen waren, das Spiel zu dominieren. Bereits in der 6. Minute konnte Gruber vom SC Weißenkirchen den ersten Abschluss der Partie verzeichnen, allerdings verfehlte er das Tor deutlich.

Die erste wirklich gefährliche Chance für Weißenkirchen kam in der 24. Minute. Siebenhandl brachte eine präzise Flanke auf Gruber, der zum Kopfball kam, doch Wimberger im Tor der SG parierte den Ball bravourös auf der Linie.

Die Gastgeber nutzten ihre Chance in der 29. Minute, als Drazic nach einem Fehler in der Defensive der Gäste alleine vor dem Torwart stand und eiskalt zum 1:0 für die SG Kremser SC/Rehberg II einschob. Dieses Tor sorgte für große Jubelstürme bei den Heimfans.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 42. Minute sorgte Doubravsky nach einer Vorlage von Siebenhandl für den Ausgleichstreffer. Mit einem flachen Pass in die Mitte setzte Siebenhandl Doubravsky in Szene, der im Rutschen das 1:1 erzielte. Kurz vor der Halbzeit musste der Torschütze verletzungsbedingt ausgewechselt werden, und Theo Glaser kam ins Spiel.

Chancen und Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann etwas ruhiger, aber das änderte sich schnell. In der 55. Minute plätscherte das Spiel noch vor sich hin, doch nur vier Minuten später hatte die SG eine große Chance, als der Ball ans Lattenkreuz klatschte. Das Spiel nahm wieder Fahrt auf, und Siebenhandl setzte sich in der 62. Minute gegen Bauer durch, doch Glaser verfehlte das Tor akrobatisch per Seitfallzieher.

Die Gäste zeigten sich in der 73. Minute erneut gefährlich, als Fasching eine Flanke auf Gruber brachte, der jedoch den Ball nicht richtig traf. Der anschließende Freistoß aus rund 25 Metern in der 75. Minute ging ebenfalls knapp über das Tor.

Als das Spiel in die Schlussphase ging, versuchte Weißenkirchen nochmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen. Doch die Bemühungen blieben ohne Erfolg, und die vier Minuten Nachspielzeit brachten keine Veränderung.

Nach 92 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und beide Mannschaften mussten sich mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. Es war ein spannendes Spiel, das vor allem in der ersten Halbzeit von intensiven Zweikämpfen und gefährlichen Toraktionen geprägt war. Die Zuschauer im Rechpergstadion wurden mit einer abwechslungsreichen und umkämpften Partie belohnt, die am Ende keinen Sieger fand.

