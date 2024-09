Torfestival in Gföhl

Spielberichte

Ein torreiches und aufregendes Spiel bot sich den Fans, als der SC Admira Gföhl auf die SG Kremser SC/Rehberg II traf. In einer Partie, die vor allem in der zweiten Halbzeit ein wahres Torfestival lieferte, konnte sich der Sportclub Gföhl letztendlich klar mit 6:2 durchsetzen. Dabei glänzten besonders Tobias Simlinger und Martin Privrel mit ihren Doppelpack.

Frühe Führung und spannender Ausgleich

Das Spiel begann mit einer umkämpften ersten Halbzeit, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten. Der erste Treffer des Abends ließ jedoch nicht allzu lange auf sich warten. In der 29. Minute brachte Simon Stefanec die Gföhler mit einem präzisen Schuss in Führung. Der Sportclub Gföhl zeigte in dieser Phase eine solide Leistung und drängte auf den Ausbau der Führung.

Doch die Gäste aus Krems gaben sich nicht geschlagen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 42. Minute, gelang Martin Kuncl der Ausgleich für die SG Kremser SC/Rehberg II. Mit einem geschickten Spielzug überlistete er die Abwehr der Gföhler und stellte auf 1:1. Somit ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit startete furios für den SC Admira Gföhl. Bereits in der 46. Minute sorgte Martin Privrel für die erneute Führung. Nur vier Minuten später, in der 50. Minute, legte er erneut nach und erhöhte auf 3:1. Die Gastgeber dominierten nun das Spielgeschehen und ließen den Gästen kaum Luft zum Atmen.

In der 55. Minute setzte Michael Lang den nächsten Treffer für die Gföhler. Mit einem kraftvollen Schuss aus der Distanz markierte er das 4:1. Doch auch die Gäste zeigten noch einmal Lebenszeichen. Christoph Kolm verkürzte in der 56. Minute auf 4:2 und gab seiner Mannschaft einen Funken Hoffnung.

Dieser Funken erlosch jedoch schnell, als Tobias Simlinger das Spiel endgültig entschied. In der 80. Minute traf er zum 5:2 und setzte mit einem weiteren Treffer in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 6:2. Beide Tore wurden durch präzise Vorlagen und gekonnte Abschlüsse vorbereitet, die die Abwehr der Kremser alt aussehen ließen.

Mit diesem klaren Sieg setzte sich der SC Admira Gföhl in der Tabelle weiter oben fest und zeigte eindrucksvoll, warum sie zu den stärksten Teams der Liga gehören. Die SG Kremser SC/Rehberg II hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage wieder aufrappeln und versuchen, im nächsten Spiel wieder Punkte zu sammeln.

Beide Teams boten eine spannende Partie, doch am Ende war der SC Admira Gföhl die klar überlegene Mannschaft und sicherte sich verdient die drei Punkte.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Gföhl : Kremser SC/Rehberg II - 6:2 (1:1)

93 Tobias Simlinger 6:2

80 Tobias Simlinger 5:2

56 Christoph Kolm 4:2

55 Michael Lang 4:1

50 Martin Privrel 3:1

46 Martin Privrel 2:1

42 Martin Kuncl 1:1

29 Simon Stefanec 1:0

