USV St. Bernhard/F. dominiert USV Langenlois mit einem deutlichen 4:0-Sieg

Spielberichte

Details Dienstag, 24. September 2024 23:37

Der USV St. Bernhard/F. zeigte eine eindrucksvolle Leistung und dominierte das Spiel gegen den USV Langenlois von Anfang bis Ende. Bereits in der ersten Halbzeit setzte das Team aus St. Bernhard/F. die Weichen auf Sieg und ließ den Langenloisern keine Chance, ins Spiel zu finden.

Blitzstart von USV St. Bernhard/F.

Gleich zu Beginn des Spiels machte der USV St. Bernhard/F. klar, dass sie die Oberhand behalten wollten. Bereits in der 11. Minute fiel das erste Tor für die Hausherren. Eric Willer erzielte das 1:0 per Kopf und ließ die Fans jubeln. Nur drei Minuten später, in der 14. Minute, erhöhte Mario Ploderwaschl nach einem herrlichen Zuspiel von David Vacek mit einem kraftvollen Schuss auf 2:0. Das Team von St. Bernhard/F. zeigte sich in dieser Phase des Spiels äußerst effizient und nutzte die sich bietenden Chancen eiskalt aus.

In der 16. Minute konnte Leoš Vozihnoj nach einer erneuten schönen Kombination das 3:0 erzielen. Die Langenloiser wirkten zu diesem Zeitpunkt sichtlich geschockt und fanden kaum ins Spiel. Der Union Sportverein St. Bernhard/F. war klar überlegen, was auch durch einen Kommentar in der 21. Minute bestätigt wurde, der die deutliche Dominanz der Hausherren unterstrich.

Weitere Chancen folgten, doch der Torwart des USV Langenlois, Feiertag, konnte einige Male stark parieren und verhinderte ein noch höheres Ergebnis. So rettete er in der 25. Minute eine weitere Chance der Heimischen ab und zeigte in der 44. Minute eine sensationelle Parade gegen Willer, als er den Ball an die Stange abwehrte. Dennoch gingen die Teams mit einem klaren 3:0-Vorsprung für den USV St. Bernhard/F. in die Halbzeitpause.

Gabler setzt den Schlusspunkt

Auch nach der Pause blieb das Bild unverändert. Der USV St. Bernhard/F. bestimmte weiterhin das Spielgeschehen. In der 46. Minute hätte es bereits 5:0 oder 6:0 stehen können, doch erneut rettete Feiertag seine Mannschaft vor einer noch höheren Niederlage. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff fiel jedoch das 4:0. Matthias Gabler setzte in der 49. Minute mit einem schönen Schuss ins lange Eck den Schlusspunkt und ließ Feiertag keine Chance.

In der 75. Minute bestätigte ein weiterer Kommentar die Überlegenheit der St. Bernharder in allen Belangen. Der Union Sportverein Langenlois hatte dem nichts entgegenzusetzen und konnte sich in der 82. Minute erneut bei Feiertag bedanken, dass es nicht bereits 6:0 stand. Ein weiterer Treffer wurde in der 81. Minute aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Am Ende stand ein verdienter 4:0-Sieg für den USV St. Bernhard/F. zu Buche. Die Langenloiser konnten froh sein, dass das Ergebnis nicht noch deutlicher ausfiel. Mit dieser beeindruckenden Leistung sicherte sich der USV St. Bernhard/F. wichtige Punkte in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel und konnte seinen Fans einen gelungenen Fußballabend bieten.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem klaren Sieg für den USV St. Bernhard/F. und unterstrich die Dominanz der Heimmannschaft während der gesamten Partie.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: St. Bernhard : Langenlois - 4:0 (3:0)

49 Matthias Gabler 4:0

16 Leoš Vozihnoj 3:0

14 Mario Ploderwaschl 2:0

11 Eric Willer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.