Spannendes Duell in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SCU Kottes triumphiert über USV Raxendorf

Details Samstag, 28. September 2024 12:08

In der siebten Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel trafen der USV Raxendorf und der SCU Kottes aufeinander. Beide Teams zeigten eine beherzte Leistung, wobei sich der SCU Kottes letztlich mit einem 3:1-Auswärtssieg durchsetzen konnte. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und sehenswerten Toren, die den Zuschauern ein spannendes Fußballspiel boten.

Frühe Führung für SCU Kottes

Das Spiel begann mit viel Elan und beide Mannschaften versuchten sofort, die Oberhand zu gewinnen. In der 26. Minute war es schließlich Clemens Höllerschmid vom SCU Kottes, der den Bann brach und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Dieser frühe Treffer gab den Gästen einen spürbaren Auftrieb, während der Union Sportverein Raxendorf umgehend nach einer Antwort suchte.

Die Raxendorfer steigerten daraufhin den Druck und konnten nach einigen guten Chancen in der 34. Minute den verdienten Ausgleich erzielen. Jakub Býma war zur Stelle und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Doch der SCU Kottes ließ sich davon nicht beeindrucken und spielte weiterhin zielstrebig nach vorne.

SCU Kottes stellt die Weichen auf Sieg

In der 44. Minute kurz vor der Halbzeitpause gelang dem SCU Kottes ein weiterer wichtiger Treffer. Daniel Frühwirth nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Raxendorfer und stellte die Führung für seine Mannschaft wieder her. Mit diesem 2:1 für den SCU Kottes ging es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste, wobei der USV Raxendorf alles daran setzte, den Ausgleich zu erzielen. Doch die gut organisierte Abwehr des SCU Kottes ließ nur wenige Chancen zu und blieb standhaft. In der 67. Minute sorgte schließlich David Rester mit einem präzisen Schuss für die Vorentscheidung und erhöhte den Spielstand auf 3:1 für die Gäste.

Dieser Treffer erwies sich als der entscheidende Moment des Spiels. Trotz aller Bemühungen konnten die Raxendorfer in der verbleibenden Spielzeit keinen weiteren Treffer mehr erzielen. Die Defensive des SCU Kottes stand sicher und ließ kaum mehr etwas zu. Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 3:1-Sieg für den SCU Kottes.

Mit diesem wichtigen Auswärtserfolg konnte der SCU Kottes wertvolle Punkte in der Tabelle sammeln und seine Position festigen, während der USV Raxendorf eine bittere Niederlage hinnehmen musste. Beide Teams zeigten jedoch eine kämpferische Leistung und boten den Zuschauern ein spannendes Fußballspiel.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Raxendorf : SCU Kottes - 1:3 (1:2)

67 David Rester 1:3

44 Daniel Frühwirth 1:2

34 Jakub Býma 1:1

26 Clemens Höllerschmid 0:1

