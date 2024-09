Überzeugender Heimsieg: USV St. Bernhard/F. bezwingt SG Kremser SC/Rehberg II mit 2:0

Spielberichte

Der USV St. Bernhard/F. hat sich in einem spannenden Spiel gegen die SG Kremser SC/Rehberg II mit 2:0 durchgesetzt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte die Heimmannschaft in der zweiten Spielhälfte auf und erzielte zwei verdiente Treffer. Die Gäste konnten dem Druck der Heimmannschaft über die gesamte Spielzeit nicht standhalten und mussten sich letztlich geschlagen geben.

Erste Halbzeit: Der USV St. Bernhard/F. dominiert, aber ohne Erfolg

Das Spiel wurde mit hohen Erwartungen angepfiffen. Bereits in den ersten Minuten zeigte der USV St. Bernhard/F., dass sie gewillt waren, das Spiel zu dominieren. Schon in der 7. Minute verfehlte ein Schuss von Leos das Tor nur knapp, und nur eine Minute später schoss Philip Hogl erneut über das Tor. Der Druck auf die Gäste stieg weiter, als in der 10. Minute Ploderwaschl eine gute Aktion auf Willer initiierte.

Die SG Kremser SC/Rehberg II hatte Mühe, sich gegen die Angriffswellen der Heimmannschaft zu wehren. Ein starker Schuss von Leos in der 36. Minute unterstrich die Dominanz des USV St. Bernhard/F., doch Torhüter Fischer der Gäste zeigte eine starke Leistung und hielt sein Team im Spiel. Trotz 90% Ballbesitz und intensiven Angriffsbemühungen konnte der USV St. Bernhard/F. in der ersten Halbzeit keinen Treffer erzielen. Die Gäste standen tief in der eigenen Hälfte und verteidigten geschickt.

Zweite Halbzeit: Willer und Vacek sichern den Sieg

Auch nach der Pause blieb der Union Sportverein St. Bernhard/F. klar am Drücker. In der 50. Minute verpasste Leos nur knapp die Führung, als Torhüter Fischer gerade noch mit dem Fuß abwehren konnte. Nur zwei Minuten später hätte Willer fast mit einem Kopfball getroffen, doch erneut war Fischer zur Stelle. Die Angriffsbemühungen der Heimmannschaft intensivierten sich weiter. In der 54. Minute versuchte Gabler erneut sein Glück, doch auch dieser Schuss blieb ohne Torerfolg.

In der 63. Minute wurde der Druck des USV St. Bernhard/F. schließlich belohnt. Eric Willer erzielte ein Traumtor und brachte sein Team verdient mit 1:0 in Führung. Der Jubel war groß, und die Heimmannschaft war sichtlich erleichtert, endlich den Führungstreffer erzielt zu haben. Der Druck auf die Gäste nahm weiter zu, und nur vier Minuten später hatte Vacek die Chance, die Führung auszubauen, scheiterte jedoch knapp.

Die Schlussphase des Spiels gehörte ganz dem USV St. Bernhard/F. In der 71. Minute zeigte Willer erneut seine Stärke im Kopfballspiel, doch auch diesmal konnte Torhüter Fischer parieren. Der Druck auf die Gäste blieb weiterhin hoch, und Vacek versuchte sich erneut, doch auch dieser Schuss fand nicht den Weg ins Tor.

In der 83. Minute war es dann soweit: David Vacek erzielte das 2:0 für den USV St. Bernhard/F. und besiegelte damit den Sieg seiner Mannschaft. Die SG Kremser SC/Rehberg II konnte in den verbleibenden Minuten nichts mehr entgegensetzen, und das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 2:0-Erfolg für den USV St. Bernhard/F.

Der USV St. Bernhard/F. feierte damit einen wichtigen Heimsieg und konnte in der Tabelle wichtige Punkte sammeln. Die Gäste aus Krems müssen sich hingegen auf die kommenden Spiele konzentrieren, um wieder auf die Erfolgsspur zu gelangen.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: St. Bernhard : Kremser SC/Rehberg II - 2:0 (0:0)

83 David Vacek 2:0

63 Eric Willer 1:0

