SC Weißenkirchen feiert überzeugenden Sieg gegen USV Groß Gerungs

Der SC Weißenkirchen triumphierte in einem einseitigen Spiel der 7. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel (NÖ) mit einem deutlichen 4:0-Sieg über den USV Groß Gerungs. Nach einer torlosen ersten Halbzeit explodierte das Spiel in der zweiten Hälfte, als die Weißenkirchner den Gästen keine Chance ließen und vier Treffer erzielten. Die Tore von Tomas Binar, Theodor Ludwig Glaser und André Bock sorgten für den klaren Erfolg.

Torlose erste Halbzeit trotz Chancenfülle

Die Partie begann mit einem schnellen Tempo, und bereits in den ersten Minuten machte der SC Weißenkirchen klar, dass sie die dominierende Mannschaft sein wollten. Gruber hatte bereits in der dritten Minute zwei Chancen, doch der Torwart von Groß Gerungs zeigte starke Paraden. In der sechsten Minute ließ Philipp Skopek mit einem schnellen Sprint den Verteidiger der Gäste alt aussehen, konnte aber nicht erfolgreich abschließen.

Der SC Weißenkirchen drückte weiter und hatte in der achten Minute eine weitere Kopfballchance durch Gruber, die knapp daneben ging. In der 24. Minute brannte es im Strafraum der Gäste, als Siebenhandl auf Gruber ablegte, doch der Abschluss wurde gleich zweimal auf der Linie geblockt und ins Seitenaus geklärt. Trotz zahlreicher Chancen blieb es in der ersten Halbzeit torlos, da die Gästeabwehr und ihr Torwart sich als schwer zu überwinden erwiesen.

Die Mannschaften gingen mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, wobei die Weißenkirchner mehr vom Spiel hatten, aber ihre Chancen nicht nutzen konnten. Groß Gerungs konnte gelegentlich kontern, blieb aber insgesamt harmlos.

Tore in der zweiten Halbzeit bringen die Entscheidung

Nach der Pause setzte der SC Weißenkirchen seine Druckphase fort. In der 66. Minute wurde der Bann endlich gebrochen, als Tomas Binar einen Freistoß aus rund 20 Metern wunderschön ins Kreuzeck verwandelte und das 1:0 erzielte. Dieses Tor gab den Weißenkirchnern den notwendigen Schub, und sie drängten weiter auf mehr Tore.

Nur sechs Minuten später, in der 72. Minute, erhöhte Theodor Ludwig Glaser auf 2:0. Er schnappte sich den Ball vor der Mittellinie, ließ die gesamte Verteidigung von Groß Gerungs stehen und vollendete eiskalt ins lange Eck. Die Gäste hatten dem nichts entgegenzusetzen und wirkten zunehmend geschlagen.

In der 83. Minute machte Binar seinen zweiten Treffer des Spiels, als er einen geblockten Schussversuch von Skopek aufnahm und das Spielgerät mit hoher Geschwindigkeit in die Maschen jagte. Damit stand es 3:0, und die Partie war praktisch entschieden.

Den Schlusspunkt setzte André Bock in der 90. Minute. Nach einem schnellen Angriff überlupfte er den Torwart von Groß Gerungs und stellte den Endstand von 4:0 her. Kurz darauf endete das Spiel mit diesem deutlichen Ergebnis.

Der SC Weißenkirchen zeigte in diesem Spiel eine beeindruckende Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit, und belohnte sich mit einem verdienten Sieg. Groß Gerungs konnte lediglich in der ersten Halbzeit einigermaßen mithalten, war aber letztlich chancenlos gegen die starke Offensive der Gastgeber.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Roman Mählichinho (1075 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Roman Mählichinho mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.