Dank Primmer-Doppelpack - Langenlois gelingt Auftakt nach Maß

Details Sonntag, 23. August 2020 06:39

Der USV Langenlois erwischte in dieser Saison einen Auftakt nach Maß. In der 1. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel traf man auf den USV Groß Gerungs. Dank eines guten Starts in die Partie bewegte man sich schon früh auf die Siegerstraße. Die wenigen Chancen wurden konsequent genutzt und so steht am Ende ein verdienter 3:1-Auswärtssieg für die Wildpert-Elf. Groß Gerungs hat in der kommenden Woche die Chance es gegen Admira Gföhl besser zu machen.

Die Mannschaft von Trainer Gerhard Wildpert startet engagiert ins Spiel und versucht rasch die Initiative zu ergreifen. Die mitgereisten Langenloiser Fans mussten sich auch nicht lange gedulden, ehe sie das erste Tor bejubeln durften. Der in diesem Sommer aus Rohrbach neu gekommene Jan Kosak stand goldrichtig und stellte nach nur neun Spielminuten bereits auf 1:0 aus Sicht der Gäste. Groß Gerungs versuchte im Anschluss dagegenzuhalten und seinerseits offensive Akzente zu setzen. Meist verirrte man sich dabei jedoch in der Hintermannschaft der Langenloiser.

Primmer erzielt Doppelpack

Die aus einer kompakten Defensive agierenden Gäste versuchten weiterhin ihre spielerischen Stärken auf den Rasen zu bringen. Gegen Ende der ersten Halbzeit sollte man damit ein zweites Mal an diesem Abend Erfolg haben. Jochen Primmer wurde gekonnt in Szene gesetzt und ließ sich diese Chance nicht entgehen. Der Mittelfeldspieler konnte durch sein erstes Saisontor auf 2:0 aus Sicht der Wildpert-Elf erhöhen. Kurz darauf war die erste Spielhälfte auch schon zu Ende und so ging Langenlois mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine.

Im zweiten Spielabschnitt wollte Groß Gerungs seine Sache besser machen und dies sollte auch prompt gelingen. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff war Adam Hajek zur Stelle und konnte den Anschlusstreffer für seine Farben erzielen. Mit seinem Tor brachte er wieder Spannung in die Partie. Beide Teams waren nun bemüht, das Kommando zu übernehmen. Mitte der zweiten Hälfte kam Langenlois zu einer weiteren guten Gelegenheit, konnte diese jedoch nicht zur Vorentscheidung nutzen. Groß Gerungs versuchte ebenso, Gefahr in der Offensive zu entwickeln. Trotz hohem Engagement sollte dies nicht mehr zum Erfolg führen - im Gegenteil. In der Nachspielzeit machte Jochen Primmer mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend den Deckel drauf. So stand unter dem Strich ein nicht unverdienter 3:1-Erfolg für die Wildpert-Elf.

Stimme zum Spiel:

Thomas Korbel (Sportl. Leiter Langenlois): "Wir haben die Tore zu einem guten Zeitpunkt gemacht. Nach 80 Minuten merkte man beiden Teams an, dass die Kräfte am Ende waren. Es war die erste Partie nach so langer Zeit, deshalb ist das nachvollziehbar. Am Ende war es ein verdienter Sieg für uns."

Der Beste bei Langenlois: Jochen Primmer

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten