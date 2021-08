Doppelpack: Rester schießt SCU Kottes zum Sieg beim SC Traismauer

Details Samstag, 21. August 2021 07:27

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der SC Traismauer hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 1:2-Niederlage gegen den SCU Renz Kottes lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Vor knapp 100 Besuchern holten die Gäste einen knappen 2:1-Auswärtserfolg und somit auch die ersten Punkte der neuen Saison.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. David Rester versenkte dann die Kugel aber doch noch zum 0:1 (26.) für Kottes. Mit einem Tor Vorsprung für den SCU Kottes ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Rester im Doppelpack

Rester schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack zum 0:2 und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (67.). Traismauer traf etwas später zum 1:2 (80.). Torschütze des Anschlusstreffers war Semih Kürkütlü. Am Schluss siegte der SCU Renz Kottes aber doch knapp mit 2:1 gegen die Gastgeber aus Traismauer.

Zu Beginn der neuen Saison setzte es somit die zweite Niederlage in Folge. Deshalb steht der SC Traismauer mit null Punkten unten drin.

Der SCU Kottes hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert. Der SCU Renz Kottes machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sechs wieder.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Traismauer – SCU Renz Kottes, 1:2 (0:1)

26 David Rester 0:1

67 David Rester 0:2

80 Semih Kuerkuetlue 1:2

