Niederlage in letzter Minute: SC Traismauer verliert beim SC Weißenkirchen

Details Montag, 11. Oktober 2021 03:18

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Erfolglos ging der Auswärtstermin des SC Traismauer beim SC Weißenkirchen über die Bühne. Traismauer verlor das Match vor mehr als 300 Zuschauern mit 2:3. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

In der Anfangsphase hatten beide Mannschaften einige Möglichkeiten. Vor dem Seitenwechsel sorgte Stefan Gruber mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den SC Traismauer. Ein Tor auf Seiten von Weißenkirchen machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Sieg in der Nachspielzeit fixiert

Gruber schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft mit einem Elfmetertreffer auf die Siegerstraße (62.). Lubos Halabrin schlug doppelt zu und glich damit für Traismauer aus (66./80.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als der SC Weißenkirchen durch Thomas Heinzle den entscheidenden Führungstreffer erzielte (91.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug W.kirchen den SC Traismauer 3:2.

Bei Traismauer präsentierte sich die Abwehr angesichts 22 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). In den letzten Partien hatte der Tabellenletzte kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

In diesem Sechs-Punkte-Spiel war die Freude des einen das Leid des anderen. Während der SC Weißenkirchen sich aus der Abstiegszone verabschiedete und auf Platz elf kletterte, fiel der SC Traismauer in den roten Bereich auf den 14. Rang. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am nächsten Samstag (15:30 Uhr) reist W.kirchen zum SCU Renz Kottes, tags zuvor begrüßt Traismauer den SCU Gars/Kamp vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 20:00 Uhr.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Weißenkirchen – SC Traismauer, 3:2 (1:0)

42 Stefan Gruber 1:0

62 Stefan Gruber 2:0

66 Lubos Halabrin 2:1

80 Lubos Halabrin 2:2

91 Thomas Heinzle 3:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!