Spätes Gruber-Tor sichert Weißenkirchen das Unentschieden in Kottes

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der SCU Renz Kottes trennte sich an diesem Samstag vor rund 250 Fans vom SC Weißenkirchen mit 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Die erste halbe Stunde verlief torlos. Bernhard Freitag nutzte aber dann die Chance für den SCU Kottes und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn.

2:0-Führung verspielt

Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Freitag bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (50.). Wenige Minuten später verkürzte Weißenkirchen durch einen Treffer von Thomas Heinzle auf 1:2 (69.). Für den späten Ausgleich war Stefan Gruber verantwortlich, der in der 84. Minute zur Stelle war. Alles sprach für einen Sieg des SCU Renz Kottes, doch am Ende wurde das Aufbäumen des SC Weißenkirchen noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Der SCU Kottes liegt im Klassement nun auf Rang neun. Drei Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat der SCU Renz Kottes momentan auf dem Konto. Der SCU Kottes ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Weißenkirchen machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz acht. Die Gäste verbuchten insgesamt zwei Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der SC Weißenkirchen in dieser Zeit nur einmal gewann.

Der SCU Renz Kottes tritt am Samstag, den 23.10.2021, um 19:00 Uhr, beim SCU Gars/Kamp an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt W.kirchen den USV Raabs/Thaya.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SCU Renz Kottes – SC Weißenkirchen, 2:2 (1:0)

31 Bernhard Freitag 1:0

50 Bernhard Freitag 2:0

69 Thomas Heinzle 2:1

84 Stefan Gruber 2:2

