Gars gewinnt hoch gegen Röschitz/Roggendorf

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Gars setzte sich vor etwa 150 Besuchern standesgemäß gegen die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. mit 4:0 durch. Der SCU Gars/Kamp hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

In der achten Minute ging Gars in Führung. Philip Grubmüller überspielte den herausstürmenden Keeper und schob zur Führung ein. Nach 44 Minuten sah Nedeljko Milovanovic die Gelb-Rote Karte. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

2:0 die Vorentscheidung

Christoph Zach trug sich in der 51. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte den Vorsprung der Gastgeber auf 2:0. Für das 3:0 des SCU Gars/Kamp sorgte Max Blauensteiner, der in Minute 83 mit einem direkt verwerteten Freistoß zur Stelle war. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Marco Bauer, der das 4:0 aus Sicht von Gars perfekt machte (89.). Letztlich feierte der SCU Gars/Kamp gegen Röschitz/Roggendorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Gars schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 20 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz fünf. Fünf Siege, fünf Remis und drei Niederlagen hat der SCU Gars/Kamp derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Gars konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Der Gast belegt mit neun Punkten einen vorletzten Platz. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Röschitz/Roggendorf im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 41 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Nun musste sich die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Gewinnen hatte bei Röschitz/Roggendorf zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Die Defensivleistung der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SCU Gars/Kamp offenbarte Röschitz/Roggendorf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 27.03.2022 für Gars auf der eigenen Anlage gegen den SC Gmünd. Die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. tritt am gleichen Tag beim SC Admira Gföhl an.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SCU Gars/Kamp – SG Röschitz/Roggendorf-K.J, 4:0 (1:0)

8 Philip Grubmueller 1:0

51 Christoph Zach 2:0

83 Max Blauensteiner 3:0

89 Marco Bauer 4:0

