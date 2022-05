Remis gegen Gars/Kamp: Gföhl bleibt in der Rückrunde ohne Sieg

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:35

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Jeweils einen Punkt holten Gföhl und Gars an diesem Samstag vor rund 150 Besuchern. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Der SC Admira Gföhl erwies sich gegen den SCU Gars/Kamp als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Aus dem Hinspiel hatten beide Mannschaften einen Punkt mitgenommen, als man sich mit einem 2:2 voneinander getrennt hatte.

Gföhl geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Markus Angenbauer das schnelle 1:0 für Gars erzielte. Der SCU Gars/Kamp machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Manuel Moser (10.) auf 2:0. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Die Gastgeber starteten besser in Halbzeit zwei. Manuel Steiner schoss für den SC Admira Gföhl in der 52. Minute das erste Tor. Die komfortable Halbzeitführung von Gars hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Mario Bierbaumer schoss den Ausgleich in der 60. Spielminute. Der Gast wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Gföhl die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Gars klettert auf Rang fünf

Der SC Admira Gföhl ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr die Heimmannschaft bisher ein. Gföhl rangiert mit 25 Zählern auf dem achten Platz des Tableaus. Sechs Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat der SC Admira Gföhl derzeit auf dem Konto. In sieben ausgetragenen Spielen kam Gföhl in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Ein Punkt reichte dem SCU Gars/Kamp, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 31 Punkten steht Gars auf Platz fünf. Offensiv konnte dem SCU Gars/Kamp in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel kaum jemand das Wasser reichen, was die 40 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Acht Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat Gars momentan auf dem Konto. Der SCU Gars/Kamp befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Vor heimischem Publikum trifft der SC Admira Gföhl am nächsten Sonntag auf den USC Grafenwörth, während Gars am selben Tag den USV Groß Gerungs in Empfang nimmt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Admira Gföhl – SCU Gars/Kamp, 2:2 (0:2)

60 Mario Bierbaumer 2:2

52 Manuel Steiner 1:2

10 Manuel Moser 0:2

5 Markus Angenbauer 0:1