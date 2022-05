Röschitz/Roggendorf unterliegt Großweikersdorf/Wiesendorf

Details Samstag, 21. Mai 2022 01:18

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Großweikersdorf/Wiesendorf kam am Freitag vor etwa 100 Zuschauern zu einem 3:1-Erfolg gegen Röschitz/Roggendorf. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Großweikersdorf/Wiesendorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. mit 1:0 gewonnen.

Dominik Wojciak brachte das Schlusslicht in der 24. Minute ins Hintertreffen. David Aigner ließ sich in der 32. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:0 für die SG Großweikersdorf/Wiesendorf. Mit dem 3:0 durch Nemanja Marinkovic schien die Partie bereits in der 36. Minute mit den Gästen einen sicheren Sieger zu haben. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Emil Kisser mit dem 1:3 für Röschitz/Roggendorf zur Stelle (45.). Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

13 Partien ohne Sieg: Röschitz/Roggendorf setzt Negativtrend fort

66 Tore kassierte die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Die Heimmannschaft ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr Röschitz/Roggendorf bisher ein. Im Angriff weist die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. deutliche Schwächen auf, was die nur 20 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich Röschitz/Roggendorf schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Kurz vor Saisonende besetzt Großweikersdorf/Wiesendorf mit 42 Punkten den vierten Tabellenplatz. Erfolgsgarant von Großweikersdorf/Wiesendorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 51 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, sechs Punkteteilungen und vier Niederlagen vor.

Großweikersdorf/Wiesendorf wandert mit nun 42 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. gegenwärtig trist aussieht.

Am nächsten Sonntag reist Röschitz/Roggendorf zum USV Langenlois, zeitgleich empfängt Großweikersdorf/Wiesendorf den SC Gmünd.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SG Röschitz/Roggendorf-K.J. – SG Großweikersdorf/Wiesendorf, 1:3 (1:3)

45 Emil Kisser 1:3

36 Nemanja Marinkovic 0:3

32 David Aigner 0:2

24 Dominik Wojciak 0:1