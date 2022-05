Der USC Grafenwörth gewinnt das Topspiel gegen den SC Gmünd

Details Samstag, 21. Mai 2022 01:23

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Der USC Grafenwörth stellte dem SC Gmünd ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 2:1 nach Hause. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte der SC Gmünd einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Julian Zimmel brachte den Gast vor etwa 145 Zuschauern in der 15. Spielminute in Führung. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Referee Erik Karner die Akteure in die Pause. Doch die Gastgeber schalteten in Durchgang zwei einen Gang höher. Der SC Gmünd musste den Treffer von Marko Micanovic zum 1:1 hinnehmen (67.). Dass der USC Grafenwörth in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Djordje Kovacevic, der in der 82. Minute zur Stelle war und das Spiel drehte. Am Ende verbuchte Grafenwörth gegen den SC Gmünd einen Sieg.

Später Treffer: Kovacevic wird zum Sieggarant

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der USC Grafenwörth im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück des Heimteams. Insgesamt erst 21-mal gelang es dem Gegner, den USC Grafenwörth zu überlisten. Mit dem Sieg baute der USC Grafenwörth die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Grafenwörth 14 Siege, vier Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der USC Grafenwörth seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Nach 22 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für den SC Gmünd 51 Zähler zu Buche.

Am Sonntag muss Grafenwörth beim USV Groß Gerungs ran, zeitgleich wird der SC Gmünd von der SG Großweikersdorf/Wiesendorf in Empfang genommen.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Grafenwörth – SC Gmünd, 2:1 (0:1)

82 Djordje Kovacevic 2:1

67 Marko Micanovic 1:1

15 Julian Zimmel 0:1