SCU Kottes setzt Negativtrend auch gegen Gföhl fort

Details Samstag, 11. Juni 2022 00:56

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Für den SCU Kottes gab es in der Partie gegen Gföhl, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Der SC Admira Gföhl erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog vor rund 250 Zuschauern einen Dreier. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Gastgeber hatte mit 3:0 gewonnen.

Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, ehe gejubelt werden durfte. In der 33. Minute brachte Peter Bohus den Ball im Netz des SCU Renz Kottes unter. Mit einem Tor Vorsprung für Gföhl ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Durch ein Eigentor von Raphael Schwarz verbesserte der SC Admira Gföhl den Spielstand auf 2:0 für sich (46.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten von Gföhl.

Kottes seit sieben Spielen ohne Sieg

In der Schlussphase der Saison befindet sich der SC Admira Gföhl in der Tabelle über dem ominösen Strich. In den letzten fünf Partien rief Gföhl konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt der SCU Kottes eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Die Gäste warten schon seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Am nächsten Sonntag reist der SC Admira Gföhl zum USV Raabs/Thaya, zeitgleich empfängt der SCU Renz Kottes den USV Groß Gerungs.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Admira Gföhl – SCU Renz Kottes, 2:0 (1:0)

46 Eigentor durch Raphael Schwarz 2:0

33 Peter Bohus 1:0