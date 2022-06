Groß Gerungs feiert klaren Heimsieg über Traismauer

Details Montag, 13. Juni 2022 01:34

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Groß Gerungs erreichte vor rund 160 Besuchern einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen den SC Traismauer. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV Groß Gerungs heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel, das 2:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit Traismauer gefunden.

Für das erste Tor sorgte Niklas Atteneder. In der 17. Minute traf der Spieler des USV Groß Gerungs ins Schwarze. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Jonas Schulner schoss die Kugel kurz nach Wiederbeginn zum 2:0 für Groß Gerungs über die Linie (47.). In der 55. Minute überwand der SC Forstinger Traismauer die Abwehr des USV Groß Gerungs und Semih Kürkütlü beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Nach rund einer Stunde gingen die Gastgeber aufs Ganze. Zunächst vergrößerte Ondrej Brusch den Vorsprung von Groß Gerungs auf zwei Tore (60.). Wenig später erhöhte Samuel Schulner nochmals und sorgte damit für die Vorentscheidung (61.). Atteneder sorgte mit seinem Eigentor für das 4:2 (82.). In ruhiges Fahrwasser brachte Groß Gerungs sich, indem Timo Tüchler das 5:2 erzielte (85.). Letzten Endes ging der USV Groß Gerungs im Duell mit dem SC Traismauer als Sieger hervor.

Atteneder trifft in beide Tore

Groß Gerungs muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Schlussphase der Saison befindet sich der USV Groß Gerungs in der Tabelle klar über dem ominösen Strich. Groß Gerungs bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, sieben Unentschieden und elf Pleiten. Der USV Groß Gerungs erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Traismauer rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Nun mussten sich die Gäste schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim SC Forstinger Traismauer. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Am nächsten Sonntag reist Groß Gerungs zum SCU Renz Kottes, zeitgleich empfängt der SC Traismauer den SV Absdorf.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Groß Gerungs – SC Forstinger Traismauer, 5:2 (1:0)

85 Timo Tuechler 5:2

82 Eigentor durch Niklas Atteneder 4:2

61 Samuel Schulner 4:1

60 Ondrej Brusch 3:1

55 Semih Kuerkuetlue 2:1

47 Jonas Schulner 2:0

17 Niklas Atteneder 1:0