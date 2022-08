Großweikersdorf/Wiesendorf schießt Gars ab

Details Samstag, 20. August 2022 04:17

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Rund 200 Zuschauer kamen ins Schmidastadion nach Großweikersdorf um sich das Spiel gegen den SCU Gars/Kamp anzusehen. Der SCU Gars/Kamp hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 0:6-Niederlage gegen die SG Großweikersdorf/Wiesendorf lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Nach einer kurzen Abtastphase legten die Heimischen los. Ein Doppelpack brachte Großweikersdorf/Wiesendorf in eine komfortable Position: Nemanja Marinkovic war gleich zweimal zur Stelle (18./25.). Die Hintermannschaft von Gars ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Marinkovic feiert Dreierpack

Florian Lechner (Gars) wurde nach 53 Minuten vom Unparteiischen, nach einer Torchancenverhinderung, mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Für das 3:0 von Großweikersdorf/Wiesendorf sorgte Dominik Wojciak, der in Minute 62 zur Stelle war. Den Vorsprung des Heimteams ließ Albulen Fetai in der 65. Minute anwachsen. Marko Nedeljkovic schraubte das Ergebnis in der 74. Minute mit dem 5:0 für die SG Großweikersdorf/Wiesendorf in die Höhe. Mit dem Tor zum 6:0 steuerte Marinkovic bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (77.). Am Ende kam Großweikersdorf/Wiesendorf gegen den SCU Gars/Kamp zu einem verdienten Sieg.

Für Großweikersdorf/Wiesendorf steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher eine Niederlage aufwies. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die SG Großweikersdorf/Wiesendorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz.

46 Punkte und Platz vier – so lautete die Ausbeute von Gars nach 26 Spielen in der vergangenen Spielzeit. Nun steht man mit noch null Punkten am Tabellenende.

Am kommenden Sonntag tritt Großweikersdorf/Wiesendorf beim SC Weißenkirchen an, während der SCU Gars/Kamp zwei Tage zuvor den SV Cardea Rehberg empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SG Großweikersdorf/Wiesendorf – SCU Gars/Kamp, 6:0 (2:0)

77 Nemanja Marinkovic 6:0

74 Marko Nedeljkovic 5:0

65 Albulen Fetai 4:0

62 Dominik Wojciak 3:0

25 Nemanja Marinkovic 2:0

18 Nemanja Marinkovic 1:0