Doppelpack von Kranzl reicht Raabs gegen Rehberg nicht

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwas mehr als 220 Besucher kamen nach Krems-Rehberg ins Rechpergstadion um das Spiel des SV Rehberg gegen den USV Raabs/Thaya zu sehen. Der USV Raabs/Thaya steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen den SV Cardea Rehberg mit 3:5.

Die Gastgeber begannen wie die Feuerwehr. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV Rehberg bereits in Front. Bohumir Doubravsky markierte in der zweiten Minute die Führung. Die Heimmannschaft machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Patrick Klaffl (5.) auf 2:0. Die Gäste wussten aber nach einer knappen halben Stunde zu antworten. Das 1:2 von Raabs bejubelte Florian Kranzl (29.). Doch praktisch im Gegenzug trafen wieder die Heimischen. Das 3:1 für den SV Cardea Rehberg stellte Doubravsky sicher. In der 31. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Tomas Fronek versenkte den Ball in der 45+1. Minute im Netz des SV Cardea Rehberg und verkürzte wieder auf 3:2. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den der SV Rehberg für sich beanspruchte.

Rehberg mit dem besseren Ende

Nach einer Stunde jubelten erneut die Gäste. In der 60. Minute war Kranzl mit dem Ausgleich zum 3:3 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Im Endspurt hatten aber wieder die Hausherren den längeren Atem. Alin Ginghina brachte dem SV Rehberg nach 78 Minuten die 4:3-Führung. Der SV Cardea Rehberg baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Tomas Pospis in der 93. Minute traf und den 5:3-Endstand herstellte. Zum Schluss feierte der SV Rehberg einen dreifachen Punktgewinn gegen den USV Raabs/Thaya.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Rehberg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz.

Die Ausbeute von 24 Punkten sorgte dafür, dass Raabs die abgelaufene Saison auf Rang elf beendete.

Mit drei Punkten auf der Habenseite stehen die Gäste derzeit auf dem sechsten Rang.

Der SV Cardea Rehberg tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim SCU Gars/Kamp an. Einen Tag später empfängt der USV Raabs/Thaya den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Cardea Rehberg – USV Raabs/Thaya, 5:3 (3:2)

93 Tomas Pospis 5:3

78 Alin Ginghina 4:3

60 Florian Kranzl 3:3

46 Tomas Fronek 3:2

31 Bohumir Doubravsky 3:1

29 Florian Kranzl 2:1

5 Patrick Klaffl 2:0

2 Bohumir Doubravsky 1:0