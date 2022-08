Groß Gerungs holt spätes Remis bei Langenlois

Details Samstag, 27. August 2022 04:16

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 210 Zuschauer kamen nach Langenlois um das Spiel des USV Langenlois gegen den USV Groß Gerungs zu sehen. Jeweils einen Punkt holten der USV Langenlois und der USV Groß Gerungs an diesem Freitag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung.

Das Spiel begann mit einem Highlight. Gleich zu Spielbeginn traf der USV Langenlois durch Alexander Grünwald zur frühen Führung (4.). Die Hausherren ließen nicht locker und spielten weiter offensiv nach vorne. Bereits in der 15. Minute erhöhte Erich Stumpfer den Vorsprung des Gastgebers. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Hajek mit Last-Minute-Treffer zum Ausgleich

Die Gäste bewiesen jedoch Moral und wollten die drohende Niederlage nicht akzeptieren. Jonas Schulner beförderte das Leder zum 1:2 von Groß Gerungs in die Maschen (72.). Als einige Zuschauer bereits Langenlois als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Adam Hajek, der zum Ausgleich traf (89.). Gedanklich hatte der USV Langenlois den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem USV Groß Gerungs am Ende noch den Teilerfolg.

Ein Punkt reichte dem USV Langenlois, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun vier Punkten steht Langenlois auf Platz sechs.

Das Remis brachte Groß Gerungs in der Tabelle voran. Der Gast liegt nun auf Rang sieben.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am kommenden Freitag tritt der USV Langenlois beim SV Absdorf an, während der USV Groß Gerungs einen Tag später den USV St. Bernhard/F. empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Langenlois – USV Groß Gerungs, 2:2 (2:0)

89 Adam Hajek 2:2

72 Jonas Schulner 2:1

15 Erich Stumpfer 2:0

4 Alexander Gruenwald 1:0