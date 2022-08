Absdorf feiert knappen Heimsieg über Kottes

Details Samstag, 27. August 2022 04:25

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: In Runde 3 trafen sich der SV Absdorf und der SCU Kottes vor rund 130 Besuchern und lieferten sich ein packendes Duell. Der SV Absdorf und der SCU Renz Kottes boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2.

Die Anfangsphase hatte keine Tore zu bieten. Doch die Gastgeber gingen dann doch in Führung. Für den Führungstreffer des SV Absdorf zeichnete Moritz Schwarz per Strafstoß verantwortlich (23.). Die passende Antwort hatte der SCU Kottes parat, als Clemens Höllerschmid in der 28. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Doppelpack von Schwarz ebnet den Weg

In der 49. Minute sah Torschütze Clemens Höllerschmid wegen einer Torchancenverhinderung die Rote Karte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Moritz Schwarz mit seinem zweiten Treffer zur 2:1-Führung (50.). Dieser Treffer zeigte Wirkung bei den Gästen. In der 56. Minute erhöhte Wesley Mateus Leal Barnaske auf 3:1 für die Gastgeber. In der Nachspielzeit (92.) gelang David Rester der Anschlusstreffer für den SCU Renz Kottes. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Absdorf den Gast 3:2.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Absdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des SV Absdorf.

In der Defensivabteilung des SCU Kottes knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. In dieser Saison sammelte der SCU Kottes bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Der SV Absdorf hat nächste Woche den USV Langenlois zu Gast. Am Sonntag empfängt der SCU Renz Kottes den SC Forstinger Traismauer.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Absdorf – SCU Renz Kottes, 3:2 (1:1)

92 David Rester 3:2

56 Wesley Mateus Leal Barnaske 3:1

50 Moritz Schwarz 2:1

28 Clemens Hoellerschmid 1:1

23 Moritz Schwarz 1:0