Großweikersdorf/Wiesendorf hält die Null gegen Gföhl fest

Details Samstag, 03. September 2022 01:17

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Rund 200 Besucher kamen in das Schmida-Stadion nach Großweikersdorf und wollten das Spiel der 4. Runde zwischen Großweikersdorf/Wiesendorf und Gföhl mitverfolgen. Bei der SG Großweikersdorf/Wiesendorf gab es für den SC Admira Gföhl nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:2.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Großweikersdorf/Wiesendorf bereits in Front. Dominik Wojciak markierte in der fünften Minute die Führung. Nach 26 Minuten vergab Albulen Fetai die Top-Chance auf das 2:0. Einige Minuten später war Fetai dann aber doch erfolgreich und erzielte das 2:0 (31.). Kurz vor dem Pausenpfiff hatten auch die Gäste ihre erste Großchance vergeben. Nach einer knappen Stunde fanden die Gastgeber drei weitere Großchancen vor, doch konnte diese nicht nutzen. Doch auch die Gäste wurden gefährlicher, konnten den Rückstand aber nicht mehr ausgleichen. Den Grundstein für den Sieg über Gföhl legte Großweikersdorf/Wiesendorf bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Zweiter Sieg für die SG

Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf ist jetzt mit sechs Zählern punktgleich mit dem SC Admira Gföhl und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 10:3 auf dem dritten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Großweikersdorf/Wiesendorf stellt sich am Freitag (20:00 Uhr) beim SC Forstinger Traismauer vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Gföhl den SV Cardea Rehberg.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SG Großweikersdorf/Wiesendorf – SC Admira Gföhl, 2:0 (2:0)

31 Albulen Fetai 2:0

5 Dominik Wojciak 1:0