Doppelpack: Aigner schießt Großweikersdorf/Wiesendorf zum Sieg gegen Traismauer

Details Samstag, 10. September 2022 00:36

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Am Freitagabend sahen rund 120 Zuschauer das Duell zwischen dem SC Traismauer und der SG Großweikersdorf/Wiesendorf und bekamen einiges geboten. Gegen die SG Großweikersdorf/Wiesendorf holte sich der SC Traismauer eine 1:3-Schlappe ab.

Die Abtastphase dauerte rund eine Viertelstunde. David Aigner brachte Großweikersdorf/Wiesendorf dann in der 16. Spielminute in Führung. Wieder eine Viertelstunde später trafen die Gäste erneut. Albulen Fetai erhöhte für den Gast auf 2:0 (32.). Kurz bevor der Schiedsrichter die Mannschaften in die Kabinen schickte, zückte dieser gleich zweimal Rot. Rene Macourek (Traismauer) und Großweikersdorfs Marko Nedeljkovic mustten das Spielfeld wegen Unsportlicheit bzw. Foulspiels das Feld verlassen. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Aigner-Doppelpack brachte drei Punkte

Die Gastgeber schöpften kurz nach Wiederbeginn neue Hoffnung. In der 52. Minute erzielte Hakan Ersoy das 1:2 für Traismauer. Mit dem 3:1 sicherte Aigner Großweikersdorf/Wiesendorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (72.). Die 1:3-Heimniederlage des SC Forstinger Traismauer war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Bei den Gastgebern präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Mit zwei Siegen weist die Bilanz des SC Traismauer genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Die Verteidigung der SG Großweikersdorf/Wiesendorf wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst viermal bezwungen.

Mit diesem Sieg zog Großweikersdorf/Wiesendorf an Traismauer vorbei auf Platz zwei. Der SC Forstinger Traismauer fiel auf die fünfte Tabellenposition. Der SC Traismauer verliert weiter an Boden und bleibt auch im dritten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Am kommenden Samstag trifft Traismauer auf den SV Cardea Rehberg, die SG Großweikersdorf/Wiesendorf spielt tags darauf gegen den SCU Renz Kottes.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Forstinger Traismauer – SG Großweikersdorf/Wiesendorf, 1:3 (0:2)

72 David Aigner 1:3

52 Hakan Ersoy 1:2

32 Albulen Fetai 0:2

16 David Aigner 0:1