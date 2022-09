Heidenreichstein seit fünf Spielen ohne Pleite – Krise des SC Traismauer geht weiter

Details Samstag, 24. September 2022 00:17

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Heidenreichstein erreichte vor etwas mehr als 110 Zuschauern einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den SC Traismauer. Heidenreichstein erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Nach zwei Auftaktniederlagen kam der FC Heidenreichstein nun richtig in Fahrt.

Für das 1:0 und 2:0 war Oliver Flicker verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (11./42.). Nach dem Führungstreffer verwandelte Flicker kurz vor der Pause einen Elfmeter zum 2:0. Es waren auch die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Nachdem die Seiten getauscht wurden passierte lange Zeit nicht viel vor den Toren beider Mannschaften. Der dritte Streich des FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein war Tomas Beranek vorbehalten (90.). Kurz darauf traf Petr Bartejs in der Nachspielzeit für den Gast (92.). Ein starker Auftritt ermöglichte Heidenreichstein am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Traismauer.

Der Weg nach oben geht für Heidenreichstein weiter

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des SC Forstinger Traismauer im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 20 kassierten Treffer sind der zweitschlechteste Wert der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Die bisherige Saisonbilanz der Gastgeber bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach.

Mit dem Sieg knüpfte der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Heidenreichstein vier Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse des SC Traismauer. Nach der Niederlage gegen Heidenreichstein ist Traismauer aktuell das zweitdefensivschwächste Team der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Heidenreichstein setzte sich mit diesem Sieg vom SC Forstinger Traismauer ab und belegt nun mit 13 Punkten den fünften Rang, während der SC Traismauer weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt. Traismauer kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Der SC Forstinger Traismauer tritt am Freitag, den 30.09.2022, um 20:00 Uhr, beim USC Grafenwörth an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt Heidenreichstein die SG Großweikersdorf/Wiesendorf.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Forstinger Traismauer – FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein, 0:4 (0:2)

92 Petr Bartejs 0:4

90 Tomas Beranek 0:3

42 Oliver Flicker 0:2

11 Oliver Flicker 0:1