St. Bernhards Dobrovolny weist SCU Kottes früh in die Schranken

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Vor rund 130 Zuschauern trafen sich am Freitagabend der USV St. Bernhard/F. und der SCU Kottes. Ein Tor machte den Unterschied – St. Bernhard siegte mit 2:1 gegen den SCU Kottes. Vollends überzeugen konnte der USV St. Bernhard/F. dabei jedoch nicht.

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und ließen durch einen Doppelschlag von Jan Dobrovolny aufhorchen (8./13.). Nach einer halben Stunde hätte diese Führung durchaus schon höher sein können. Doch weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Eigentor in der 64. Minute: Pechvogel Maximilian Ableidinger beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit dem SCU Renz Kottes den 1:2-Anschluss. Nach einem Foul an Markus Pöppl im Strafraum gab es Elfmeter für die Heimischen, doch Keeper Can Beliktay erriet die Ecke und parierte den Strafstoß (66.). Die Gäste wurden nun immer stärker. Nach 82 Minuten musste Beliktay erneut den knappen Vorsprung retten. Auch den Freistoß von Daniel Zotter in Minute 87 konnte Beliktay entschärfen. Martin Hammerl (Kottes) sah in der Nachspielzeit gleich zweimal Gelb (91./93.) und wurde vom Platz gestellt. Obwohl St. Bernhard nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SCU Kottes zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

St. Bernhard/F. weiterhin ungeschlagener Tabellenführer

Der USV St. Bernhard/F. führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Prunkstück von St. Bernhard ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sieben Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die Saison des USV St. Bernhard/F. verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat St. Bernhard nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto.

Der SCU Renz Kottes findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Offensive des Gasts strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der SCU Kottes bis jetzt erst acht Treffer erzielte. Der SCU Renz Kottes musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SCU Kottes insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit 19 Punkten auf der Habenseite herrscht beim USV St. Bernhard/F. eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim SCU Renz Kottes nach sechs Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Freitag trifft St. Bernhard auf den USV Raabs/Thaya, der SCU Kottes spielt tags darauf gegen den SV Cardea Rehberg.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV St. Bernhard/F. – SCU Renz Kottes, 2:1 (2:0)

64 Eigentor durch Maximilian Ableidinger 2:1

13 Jan Dobrovolny 2:0

8 Jan Dobrovolny 1:0