USV Langenlois gewährt Gars/Kamp nur den Ehrentreffer

Details Samstag, 01. Oktober 2022 00:17

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Vor 255 Besuchern empfing der USV Langenlois am Freitagabend den SCU Gars/Kamp. Gars konnte dem USV Langenlois nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Langenlois erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Für das erste Tor sorgte Patrick Hackl. In der 16. Minute traf der Spieler der Heimmannschaft ins Schwarze. In der 31. Minute brachte Jan Kosak das Netz für den USV Langenlois zum Zappeln und stellte auf 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Lukas Jedlicka den Vorsprung des USV Langenlois auf 3:0 (40.). Nach dem souveränen Auftreten von Langenlois überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Mit dem 4:0 von Hackl für den USV Langenlois war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Marcel Hinger erzielte in der 67. Minute den Ehrentreffer für den SCU Gars/Kamp. Hackl schraubte das Ergebnis in der 78. Minute mit dem 5:1 für den USV Langenlois in die Höhe. Am Ende kam Langenlois gegen Gars zu einem verdienten Sieg.

Dreierpack von Patrick Hackl

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der USV Langenlois im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Drei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des USV Langenlois bei. In den letzten fünf Partien rief Langenlois konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Der SCU Gars/Kamp muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Momentan besetzen die Gäste den ersten Abstiegsplatz. Mit nur sechs Treffern stellt Gars den harmlosesten Angriff der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. In dieser Saison sammelte Gars bisher einen Sieg und kassierte sieben Niederlagen. Der SCU Gars/Kamp ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am kommenden Sonntag tritt der USV Langenlois beim SC Weißenkirchen an, während Gars zwei Tage zuvor den USV St. Bernhard/F. empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Langenlois – SCU Gars/Kamp, 5:1 (3:0)

78 Patrick Hackl 5:1

67 Marcel Hinger 4:1

48 Patrick Hackl 4:0

40 Lukas Jedlicka 3:0

31 Jan Kosak 2:0

16 Patrick Hackl 1:0