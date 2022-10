Großweikersdorf/Wiesendorf gewinnt Spitzenspiel gegen USC Grafenwörth

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:55

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Die Differenz von einem Treffer brachte Großweikersdorf/Wiesendorf gegen den USC Grafenwörth den Dreier. Das Match endete vor etwa 255 Zuschauern mit 3:2. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die SG Großweikersdorf/Wiesendorf bereits in Front. Nemanja Marinkovic markierte in der dritten Minute die Führung. Dabei wurde eine Minute zuvor ein Tor der Gäste wegen Abseits aberkannt. Das 2:0 des Gastgebers stellte Nuhman Asipi sicher (37.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Tobias Fiedler den Vorsprung von Großweikersdorf/Wiesendorf sogar auf 3:0 (44.). Nach dem souveränen Auftreten von Großweikersdorf/Wiesendorf überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Die Gäste stemmten sich jedoch in Halbzeit zwei gegen eine deutliche Niederlage. Fabian Riegler beförderte das Leder zum 1:3 von Grafenwörth in die Maschen (50.). Stefan Löffelmann traf für den Gast dann sogar zum 2:3 (80.). Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es der USC Grafenwörth nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

Starke 45 Minuten sorgten für die Vorentscheidung

Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf behauptet nach dem Erfolg über den USC Grafenwörth den vierten Tabellenplatz. Großweikersdorf/Wiesendorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 24 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Großweikersdorf/Wiesendorf. Sieben Spiele ist es her, dass die SG Großweikersdorf/Wiesendorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

In der Tabelle liegt Grafenwörth nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Erfolgsgarant des USC Grafenwörth ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 28 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Großweikersdorf/Wiesendorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Großweikersdorf/Wiesendorf fünf Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USC Grafenwörth.

Am kommenden Sonntag tritt die SG Großweikersdorf/Wiesendorf beim USV Groß Gerungs an, während der USC Grafenwörth zwei Tage zuvor den SV Cardea Rehberg empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SG Großweikersdorf/Wiesendorf – USC Grafenwörth, 3:2 (3:0)

80 Stefan Loeffelmann 3:2

50 Fabian Riegler 3:1

44 Tobias Fiedler 3:0

37 Nuhman Asipi 2:0

3 Nemanja Marinkovic 1:0