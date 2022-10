SCU Kottes siegt bei Raabs

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:53

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Im Thayatal-Stadion verfolgten rund 150 Besucher dieses Spiel der 9. Runde. Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen dem SCU Kottes und Raabs an diesem neunten Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Rostislav Samanek verwertete eine Flanke von Florian Kranzl per Kopf und brachte den USV Raabs/Thaya in der ersten Minute nach vorn. In Minute acht verpassten die Hausherren die Führung auszubauen. Für das erste Tor des SCU Renz Kottes war David Rester verantwortlich, der in der 18. Minute den Turbo zündete, den Torhüter ausspielte und das 1:1 besorgte. In der 38. Minute scheiterte Raabs-Akteur Martin Repa allein vor dem Tor. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Michael Sekora brachte dem SCU Kottes nach 55 Minuten die 2:1-Führung. Martin Jez übernahm einen Pass in die Mitte und versenkte die Kugel zum 3:1 für die Gäste (58.). Nach 67 Minuten scheiterte Rostislav Samanek per Kopf und traf nur die Querlatte. Mit dem 2:3 gelang Samanek dann doch noch der Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (89.). Schließlich sprang für den SCU Renz Kottes gegen Raabs ein Dreier heraus.

Kottes steht auf Platz zehn

Der USV Raabs/Thaya muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für die Heimmannschaft gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Raabs findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des USV Raabs/Thaya alles andere als positiv. Zuletzt war bei Raabs der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SCU Kottes im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Der SCU Renz Kottes verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen.

Während der USV Raabs/Thaya am kommenden Samstag den SCU Gars/Kamp empfängt, bekommt es der SCU Kottes am selben Tag mit dem FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein zu tun.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Raabs/Thaya – SCU Renz Kottes, 2:3 (1:1)

89 Rostislav Samanek 2:3

58 Martin Jez 1:3

55 Michael Sekora 1:2

18 David Rester 1:1

1 Rostislav Samanek 1:0