Raabs demontiert Gars

Sonntag, 16. Oktober 2022

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Rund 140 Besucher kamen in das Thayatal-Stadion. Der SCU Gars/Kamp konnte dem USV Raabs/Thaya nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Raabs wurde der Favoritenrolle gerecht.

Rostislav Samanek brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Gastgeber über die Linie (14.). Daniel Dundler nutzte die Chance für Gars und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Eine Minute später ging der USV Raabs/Thaya durch den zweiten Treffer von Samanek in Führung. In der 66. Minute erhöhte Florian Kranzl auf 3:1 für Raabs. In Minute 69 sah Marcel Hinger (Gars) die Gelb-Rote Karte. Für das 4:1 des USV Raabs/Thaya sorgte Samanek, der in Minute 78 zur Stelle war. Martin Repa vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 81. Spielminute. Letztlich feierte Raabs gegen den SCU Gars/Kamp nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Dreierpack von Samanek

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der USV Raabs/Thaya in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Raabs bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist der USV Raabs/Thaya wieder in der Erfolgsspur.

Gars muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich vier Zählern aus zehn Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt beim SCU Gars/Kamp das Problem. Erst acht Treffer markierte Gars – kein Team der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel ist schlechter. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des SCU Gars/Kamp alles andere als positiv. Zuletzt war bei Gars der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Am kommenden Samstag tritt Raabs beim SC Weißenkirchen an, während der SCU Gars/Kamp einen Tag zuvor den SCU Renz Kottes empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Raabs/Thaya – SCU Gars/Kamp, 5:1 (1:1)

81 Martin Repa 5:1

78 Rostislav Samanek 4:1

66 Florian Kranzl 3:1

51 Rostislav Samanek 2:1

35 Daniel Dundler 1:1

14 Rostislav Samanek 1:0