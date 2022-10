Großweikersdorf/Wiesendorf entscheidet Topduell gegen Absdorf für sich

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:11

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Mit Großweikersdorf/Wiesendorf und dem SV Absdorf trafen sich am Freitag vor rund 400 Zuschauern zwei Topteams. Für den Gast schien die SG Großweikersdorf/Wiesendorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Großweikersdorf/Wiesendorf den maximalen Ertrag.

Für das erste Tor sorgte Nemanja Marinkovic. In der 20. Minute traf der Spieler der Heimmannschaft ins Schwarze. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Großweikersdorf/Wiesendorf für sich beanspruchte. Nuhman Asipi trug sich in der 70. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte auf 2:0. Die Gäste reklamierten aber wehement auf Abseits. Für das 3:0 zugunsten der SG Großweikersdorf/Wiesendorf sorgte dann kurz vor Schluss Marinkovic, der Großweikersdorf/Wiesendorf und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (93.). Die Schlussphase hatte noch zwei Platzverweise zu bieten. Großweikersdorfs Masseur Dominik Obritzhauser schubste beim Behandeln seines Spielers Andreas Dober und sah Rot. Michael Eckhart musste nach einer Unsportlichkeit in der 90+8. Minuten mit Gelb-Rot vom Feld. Letzten Endes ging Großweikersdorf/Wiesendorf im Duell mit dem SV Absdorf als Sieger hervor.

Großweikersdorf/W. klettert auf Rang drei

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die SG Großweikersdorf/Wiesendorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Die Offensive von Großweikersdorf/Wiesendorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SV Absdorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 27-mal schlugen die Angreifer von Großw.dorf/Wiesendorf in dieser Spielzeit zu.

In der Tabelle liegt der SV Absdorf nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang.

Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Großweikersdorf/Wiesendorf sechs Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Acht Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Absdorf.

Großw.dorf/Wiesendorf tritt kommenden Mittwoch, um 15:00 Uhr, beim SC Weißenkirchen an. Drei Tage später empfängt der SV Absdorf den SV Cardea Rehberg.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SG Großweikersdorf/Wiesendorf – SV Absdorf, 3:0 (1:0)

93 Nemanja Marinkovic 3:0

70 Nuhman Asipi 2:0

20 Nemanja Marinkovic 1:0