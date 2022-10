Sieg beim SV Rehberg: Nächster Erfolg für Groß Gerungs

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:18

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Etwa 160 Zuschauer kamen ins Rechpergstadion nach Krems-Rehberg. Im Spiel des SV Cardea Rehberg gegen den USV Groß Gerungs gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 4:3 zugunsten der Gäste. Groß Gerungs wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Jonas Schulner sicherte dem USV Groß Gerungs vor 160 Zuschauern die Führung (11.). In der 17. Minute erhöhte Adam Hajek auf 2:0 für Groß Gerungs. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Schulner seinen zweiten Treffer nachlegte (42.) und auf 3:0 erhöhte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Sercan Nikbay das 1:3 für den SV Rehberg (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 4:1 durch Schulner schien die Partie bereits in der 56. Minute mit dem USV Groß Gerungs einen sicheren Sieger zu haben. Doch die Hausherren zeigten Moral. Fezulla Sali beförderte das Leder zum 2:4 des SV Cardea Rehberg über die Linie (74.). Wenige Minuten später verkürzte der Gastgeber durch einen Treffer von Binali Özaslan auf 3:4 (79.). Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es der SV Rehberg nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

Schulner-Dreierpack: Groß Gerungs klettert auf Rang vier

32 Tore kassierte der SV Cardea Rehberg bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Trotz der Schlappe behält der SV Rehberg den siebten Tabellenplatz bei. Die Stärke des SV Cardea Rehberg liegt in der Offensive – mit insgesamt 28 erzielten Treffern. Der SV Rehberg verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Der SV Cardea Rehberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Groß Gerungs in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Der USV Groß Gerungs knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Groß Gerungs sechs Siege, ein Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den USV Groß Gerungs zu besiegen.

Der SV Rehberg tritt am kommenden Samstag beim SV Absdorf an, Groß Gerungs empfängt am selben Tag den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SV Cardea Rehberg – USV Groß Gerungs, 3:4 (1:3)

79 Binali Oezaslan 3:4

74 Fezulla Sali 2:4

56 Jonas Schulner 1:4

45 Sercan Nikbay 1:3

42 Jonas Schulner 0:3

17 Adam Hajek 0:2

11 Jonas Schulner 0:1