Raabs verhilft Gföhl zum Ehrentreffer

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:40

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Rund 140 Besucher kamen am Samstag ins Thayatal-Stadion nach Raabs/Thaya. Raabs kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:1-Erfolg davon. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Das Heimteam wurde der Favoritenrolle gerecht.

Kurz nach Spielbeginn schockte Rostislav Samanek den SC Admira Gföhl und traf für den USV Raabs/Thaya im Doppelpack (7./10.). Mit dem 3:0 von Jovo Fonjga für Raabs war das Spiel eigentlich schon entschieden (22.). Gföhl rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Martin Repa (67.) und Samanek (70.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung des USV Raabs/Thaya. Für den Ehrentreffer benötigte der SC Admira Gföhl die Hilfe des Gegners, die er in Form eines Eigentores von Stefan Hölzl erhielt (74.). Nach den Treffern von Mathias Kranzl (84.) und Samanek (88.) setzte Repa (90.) den Schlusspunkt für Raabs. Schlussendlich setzte sich der USV Raabs/Thaya mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Vier Tore von Samanek

Bei Raabs präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (28). Der USV Raabs/Thaya bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten.

Gföhl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Angriff weist der Gast deutliche Schwächen auf, was die nur 16 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SC Admira Gföhl alles andere als positiv. Nach dem sechsten Fehlschlag am Stück ist Gföhl weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Raabs war am Ende kein Kraut gewachsen.

Mit diesem Sieg zog der USV Raabs/Thaya am SC Admira Gföhl vorbei auf Platz zehn. Gföhl fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

Am kommenden Freitag tritt Raabs beim SC Forstinger Traismauer an, während der SC Admira Gföhl einen Tag später den SCU Gars/Kamp empfängt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Raabs/Thaya – SC Admira Gföhl, 8:1 (3:0)

90 Martin Repa 8:1

88 Rostislav Samanek 7:1

84 Mathias Kranzl 6:1

74 Eigentor durch Stefan Hoelzl 5:1

70 Rostislav Samanek 5:0

67 Martin Repa 4:0

22 Jovo Fonjga 3:0

10 Rostislav Samanek 2:0

7 Rostislav Samanek 1:0