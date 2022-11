In (vor-)letzter Minute: Fogoros rettet Traismauer das Remis gegen Raabs/Thaya

Details Samstag, 05. November 2022 04:17

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Das Spiel vom Freitag zwischen dem SC Forstinger Traismauer und dem USV Raabs/Thaya endete vor rund 80 Besuchern mit einem 3:3-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Die Gäste waren die Ersten, die jubeln durften. Jovo Fonjga brachte Raabs in der 19. Minute in Front. Zur Pause hatten die Gäste eine hauchdünne Führung inne. In der 55. Minute brachte Richard Frank den Ball im Netz des USV Raabs/Thaya unter und stellte auf 1:1. Eric Willer machte in der 57. Minute das 2:1 des SC Traismauer perfekt. Wer glaubte, Raabs sei geschockt, irrte. Martin Repa machte unmittelbar nach dem Rückschlag den 2:2-Ausgleich perfekt (63.). Rostislav Samanek brachte dem USV Raabs/Thaya nach 66 Minuten die 3:2-Führung. Als einige Zuschauer bereits Raabs als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Kevin Fogoros, der zum Ausgleich traf (87.). Letztlich trennten sich Traismauer und der USV Raabs/Thaya remis.

Traismauer klettert vorerst aus der "Roten Zone"

Der SC Forstinger Traismauer muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 38 Toren fing sich die Heimmannschaft die meisten Gegentore in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel ein. Drei Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der SC Traismauer derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Traismauer noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Bei Raabs präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (31). Der USV Raabs/Thaya verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

Mit diesem Unentschieden verpasste der USV Raabs/Thaya die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich Raabs trotzdem und steht nun auf Rang neun.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt der SC Forstinger Traismauer dann im nächsten Spiel den SCU Gars/Kamp, während Raabs am gleichen Tag bei der SG Großweikersdorf/Wiesendorf antritt.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Forstinger Traismauer – USV Raabs/Thaya, 3:3 (0:1)

87 Kevin Fogoros 3:3

66 Rostislav Samanek 2:3

63 Martin Repa 2:2

57 Eric Willer 2:1

55 Richard Frank 1:1

19 Jovo Fonjga 0:1