Doppelpack von Samanek reicht Raabs bei der SG Großweikersdorf/Wiesendorf nicht

Details Samstag, 25. März 2023 23:57

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Großweikersdorf/Wiesendorf und Raabs lieferten sich vor rund 150 Zuschauern ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für Großweikersdorf/Wiesendorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Der USV Raabs/Thaya hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Das erste Tor des Spiels ging an die SG Großweikersdorf/Wiesendorf. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Raabs: 1:0 für Großweikersdorf/Wiesendorf durch ein Eigentor in der zehnten Minute. Viel mehr Torraumszenen gab es in Halbzeit eins aber nicht mehr. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Großweikersdorf/Wiesendorf einen knappen Vorsprung herausgespielt. Matthias Arnold erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 54 Minuten auf 2:0. David Aigner schraubte das Ergebnis in der 60. Minute mit dem 3:0 für die SG Großweikersdorf/Wiesendorf in die Höhe. Eine starke Leistung zeigte Rostislav Samanek, der sich mit einem Doppelpack für den USV Raabs/Thaya beim Trainer empfahl (63./85.). Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte Raabs noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kamen die Gäste am Ende nicht mehr.

Aufholjagd kam zu spät

Großweikersdorf/Wiesendorf ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zweite Position vorgerückt. Mit 36 geschossenen Toren gehört Großw.dorf/Wiesendorf offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Die bisherige Spielzeit der SG Großweikersdorf/Wiesendorf ist weiter von Erfolg gekrönt. Großweikersdorf/Wiesendorf verbuchte insgesamt acht Siege und drei Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Partien rief Großweikersdorf/Wiesendorf konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Beim USV Raabs/Thaya präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen die SG Großweikersdorf/Wiesendorf – Raabs bleibt weiter unten drin. Der USV Raabs/Thaya kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Nächster Prüfstein für Großweikersdorf/Wiesendorf ist der SCU Gars/Kamp (Samstag, 17:00 Uhr). Raabs misst sich am selben Tag mit dem SV Cardea Rehberg (16:30 Uhr).

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SG Großweikersdorf/Wiesendorf – USV Raabs/Thaya, 3:2 (1:0)

85 Rostislav Samanek 3:2

63 Rostislav Samanek 3:1

60 David Aigner 3:0

54 Matthias Arnold 2:0

10 Eigentor durch David Kominek 1:0

