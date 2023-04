USV Langenlois gewinnt Spitzenspiel gegen Grafenwörth

Details Samstag, 01. April 2023 00:49

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der USV Langenlois vor etwa 250 Besuchern mit 2:1 gegen den USC Grafenwörth für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte der USC Grafenwörth die Oberhand behalten und einen 3:1-Erfolg davongetragen.

Stefan Miksch brachte den USV Langenlois in der 24. Minute nach vorn. Keine 29 Minuten waren gespielt, da musste Marko Micanovic von Grafenwörth den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm die Rote Karte. Nach 31 Minuten köpft Jan Kosak für Langenlois an die Querlatte. In der 35. Minute erhöhte Erich Stumpfer auf 2:0 für Langenlois. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine. Für Stefan Miksch vom USV Langenlois war die Partie in der 47. Minute (Rote Karte) vorzeitig beendet. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Das 1:2 des USC Grafenwörth stellte Robert Caljkusic sicher (48.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte der USV Langenlois einen dreifachen Punktgewinn gegen den USC Grafenwörth.

Zwei Platzverweise, drei Treffer

Langenlois ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die dritte Position vorgerückt. Der USV Langenlois befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Mit 25 Zählern aus 15 Spielen steht Grafenwörth momentan im Mittelfeld der Tabelle. Mit beeindruckenden 41 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel, jedoch kam dieser gegen den USV Langenlois nicht voll zum Zug. Die Situation beim USC Grafenwörth bleibt angespannt. Gegen Langenlois kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft der USV Langenlois auf den USV Groß Gerungs, der USC Grafenwörth spielt tags zuvor gegen den USV St. Bernhard/F.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USV Langenlois – USC Grafenwörth, 2:1 (2:0)

48 Robert Caljkusic 2:1

35 Erich Stumpfer 2:0

24 Stefan Miksch 1:0

