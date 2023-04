Gföhl stoppt Talfahrt beim SCU Kottes

Details Sonntag, 02. April 2023 00:02

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Ein Tor machte den Unterschied – Gföhl siegte vor rund 200 Zuschauern mit 2:1 gegen den SCU Kottes. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte sich der SCU Renz Kottes als keine große Hürde erwiesen und mit 0:3 verloren.

Die Abtastphase war nach etwas mehr als einer Viertelstunde vorbei. Der SC Admira Gföhl ging durch Michael Dietl in der 17. Minute in Führung. Die Heimelf konnte jedoch eine weitere Viertelstunde später zurückschlagen. Das 1:1 des SCU Kottes stellte Lukas Pomichal sicher (33.). Doch noch war die erste Halbzeit nicht vorbei. Vor dem Seitenwechsel sorgte Thomas Steinbauer mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Heimmannschaft und stellte auf 2:1. Obwohl Gföhl nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SCU Renz Kottes zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Gföhl schafft den Anschluss in der Tabelle

Der SCU Kottes führt mit 17 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der SCU Renz Kottes kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SCU Renz Kottes deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist der SCU Kottes in diesem Ranking auf.

Im Klassement machte der SC Admira Gföhl einen Satz und rangiert nun auf dem zehnten Platz. Die Gäste verbuchten insgesamt vier Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte Gföhl endlich wieder einmal drei Punkte.

Am kommenden Samstag trifft der SCU Kottes auf den SV Absdorf (16:30 Uhr), der SC Admira Gföhl reist tags zuvor zum SC Forstinger Traismauer (20:00 Uhr).

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SCU Renz Kottes – SC Admira Gföhl, 1:2 (1:2)

45 Thomas Steinbauer 1:2

33 Lukas Pomichal 1:1

17 Michael Dietl 0:1

