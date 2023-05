Abfuhr für Großweikersdorf/Wiesendorf bei USC Grafenwörth

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:01

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf ging vor rund 230 Besuchern mit 1:5 gegen den USC Grafenwörth unter und büßte damit die Tabellenführung ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der USC Grafenwörth den maximalen Ertrag. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Großweikersdorf/Wiesendorf einen knappen 3:2-Sieger.

Die Heimelf begann das Spiel stark und verschwendete kaum Zeit. Robert Caljkusic schoss für Grafenwörth schon in der 14. Minute das erste Tor. Kurz vor der Pause kam der nächste Rückschlag für Großweikersdorf/Wiesendorf, als Tobias Fiedler den zweiten gelben Karton sah (44.). Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Doch in Unterzahl konnten die Gäste das Spiel ausgleichen. Christoph Streit ließ sich in der 58. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für die SG Großweikersdorf/Wiesendorf. Leon-Gabriel Posavac machte in der 67. Minute das 2:1 des USC Grafenwörth perfekt. Giovanni Kotchev brachte den Ball zum 3:1 zugunsten des Heimteams über die Linie (70.). Für das 4:1 des USC Grafenwörth sorgte Fabian Riegler, der in Minute 74 zur Stelle war. Durch den Platzverweis von Manuel Geiger (Torchancenverhinderung) geriet Großweikersdorf/Wiesendorf in der 79. Minute in doppelte Unterzahl. Die Lage war zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits so hoffnungslos, dass dies kaum einen Unterschied machte. Kotchev besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Grafenwörth (80.) mit dem fälligen Freistoß. Am Ende kam der USC Grafenwörth gegen Großw.dorf/Wiesendorf zu einem verdienten Sieg.

Grafenwörth holt den Leader vom Thron und ist voll im Geschäft

Der USC Grafenwörth machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz drei. Erfolgsgarant von Grafenwörth ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 62 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei der SG Großweikersdorf/Wiesendorf etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterten die Gäste.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher 13 Siege ein.

Nächster Prüfstein für den USC Grafenwörth ist auf gegnerischer Anlage der SV Cardea Rehberg (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Großweikersdorf/Wiesendorf mit dem USV Groß Gerungs (20:00 Uhr).

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: USC Grafenwörth – SG Großweikersdorf/Wiesendorf, 5:1 (1:0)

80 Giovanni Kotchev 5:1

74 Fabian Riegler 4:1

70 Giovanni Kotchev 3:1

67 Leon-Gabriel Posavac 2:1

58 Christoph Streit 1:1

14 Robert Caljkusic 1:0

