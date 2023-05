Siegesserie von Heidenreichstein hält auch gegen Rehberg

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:03

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Bei Heidenreichstein holte sich der SV Rehberg vor rund 90 Besuchern eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein die Nase vorn. Im Hinspiel hatte sich das Heimteam als keine große Hürde erwiesen und mit 2:5 verloren.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Heidenreichstein bereits in Front. Stefan Flicker markierte in der dritten Minute die Führung. Doch die Gäste kamen praktisch mit ihrer ersten Chance zum Ausgleich. Für das 1:1 des SV Cardea Rehberg zeichnete Tomas Pospis verantwortlich (11.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. Auch die zweite Halbzeit beherrschten die Gastgeber. Tomas Beranek brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Heidenreichstein über die Linie (65.). Jiri Prchal versenkte die Kugel per Heber über den Torhüter zum 3:1 für den FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein (69.). Unter dem Strich verbuchte Heidenreichstein gegen den SV Rehberg einen 3:1-Sieg.

Dominante Gastgeber siegen souverän

Heidenreichstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein auf den achten Rang kletterte. Heidenreichstein befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Trotz der Niederlage belegt der SV Cardea Rehberg weiterhin den siebten Tabellenplatz.

Acht Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat Heidenreichst. momentan auf dem Konto. Zehn Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat der SV Rehberg derzeit auf dem Konto.

Während der FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein am kommenden Samstag den SCU Renz Kottes empfängt, bekommt es der SV Cardea Rehberg am selben Tag mit dem USC Grafenwörth zu tun.

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: FC Autohaus Hörmann Heidenreichstein – SV Cardea Rehberg, 3:1 (1:1)

69 Jiri Prchal 3:1

65 Tomas Beranek 2:1

11 Tomas Pospis 1:1

3 Stefan Flicker 1:0

