Gföhl schlägt Langenlois: Mayerhofer trifft zum Sieg!

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: Ein Tor machte den Unterschied – der SC Admira Gföhl siegte vor 300 Besuchern mit 2:1 gegen den USV Langenlois. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel hatte der USV Langenlois erfolgreich gestalten und mit 2:1 gewinnen können.

Nach torlosen Anfangsminuten brach die Gästemannschaft den Bann. Jan Kosak brachte sein Team in der 24. Minute nach vorn. Doch nur elf Minuten später antworteten die Heimsichen. Martin Barta versenkte den Ball in der 35. Minute im Netz von Langenlois. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Stefan Mayerhofer Gföhl mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit die Führung brachte. Am Ende verbuchte der SC Admira Gföhl gegen den USV Langenlois die maximale Punkteausbeute.

Held der Nachspielzeit: Mayerhofer trifft zum Sieg

Gföhl befindet sich mit 36 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Elf Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate des SC Admira Gföhl konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Trotz der Schlappe behält der USV Langenlois den vierten Tabellenplatz bei. Elf Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Gföhl tritt am Samstag beim USV St. Bernhard/F. an. Für Langenlois steht als Nächstes ein Gastspiel auf dem Programm. Es geht gegen den USV Groß Gerungs (Montag, 17:00 Uhr).

Gebietsliga Nordwest/Waldviertel: SC Admira Gföhl – USV Langenlois, 2:1 (1:1)

95 Stefan Mayerhofer 2:1

35 Martin Barta 1:1

24 Jan Kosak 0:1

